LENGE SIDEN...: Slik så det ut på Øyafestivalen i 2018, i dag ble den avlyst for andre år på rad. Er dette slutten på festival slik vi kjenner det? spør VGs kommentator Tor Martin Bøe. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kommentar: Slutten på festival som vi kjenner det?

I løpet av få dager har de store popmusikkfestivalene avlyst enda en sommer. For mange kan det være for godt. De er bare ikke klar over det enda.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag 21. januar avlyste Glastonbury årets festivalsommer. Det var bare ingen som ville innse det akkurat da.

I dag, nesten fire måneder senere, avslutter Øyafestivalen en uke med kanselleringer. En uke som startet med at Roskilde, Nord-Europas største festival, avlyste alt på tirsdag.

Det betyr at det i Norge står noen få arrangører igjen og teller på smittevernsmeterne. Bergenfest kan muligens gjennomføres med FHI-velsignelse, om man flytter festivalen fra Plenen på Håkonsvern til det mer romslige Koengen-området. De kommer nok likevel kaste inn backstagehåndkleet etter at Stortinget har fått presentert kompensasjonsordningen for festivaler på tirsdag.

Og så er festivalsommeren 2021 over, før den i det hele tatt hadde begynt. Akkurat som i fjor.

Er det så bare å nok en gang flytte alle artistene og billettene til neste år, og kjøre på som om ingenting hadde skjedd i 2022?

På ingen måte. To år med avlysninger kan endre konseptet «festival» radikalt om tendensene denne våren fortsetter.

Det er allerede annonsert enorme konserter på nye arenaer i 2022. Rammstein, som skulle ta konsertbyen Trondheim til et nytt stadie i fjor, er flyttet til Bjerke travbane.

Guns N’ Roses skal spille for 40.000 rogalendinger på Forus travbane, der Justin Bieber spilte for like mange regnvåte i 2017. Det er solgt mye billetter til begge disse. Rammstein er mer eller mindre utsolgt. Det er også Snoop Dog som skal spille i Oslo Spektrum i februar til neste år.

Disse er uansett artister som ikke ville spilt på en norsk festival.

Gode rykter sier derimot at det bare er starten. De største arrangørene har for lengst begynt å fylle forhåndsreservasjonene på store steder som Telenor Arena til neste år. Live Nation snuser på Valle Hovin som arena igjen, grunnet «kapasitetsproblemer på de store utearenaene»

Det er svært sannsynlig at de største aktørene i livemarkedet legger opp til å tjene inn all tapt fortjeneste de siste to årene i 2022. Hvordan skal man da opprettholde publikumstilfanget på festivaler som Stavern, Øya og Roskilde?

FRA TRONDHEIM TIL OSLO: Till Lindemann og Rammstein er flyttet til Bjerke travbane neste år. Foto: CHRISTOPHE GATEAU / DPA

Artister som naturlig kunne trukket billettkjøpere som headlinere på en festival beholder publikummet sitt selv. Headlinere selger billetter. Festivaler lever av billetter. Når man ikke kan selge billetter på «store» navn, må man ta til takke med «mindre» navn, og følgelig mindre interesse for tilgjengelige billetter.

Ja, selvsagt er festivalopplevelsen mer enn bare musikk (for noen handler det jo tvert imot om alt annet enn musikk). Men det er nå engang det de primært sier de holder på med. Og om ikke det var nok:

Mange har kontoen full av oppsparte feriepenger fra i fjor. Det blir enda litt til der i år. Og i 2022 kan vi jo alle reise til utlandet igjen.