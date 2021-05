I RETTEN: Carl Aksel Jansen møter tirsdag morgen i Oslo tingrett tiltalt for millionbedragerier. Foto: Trond Solberg

Carl Aksel Jansen i retten: − Jeg syns det jeg har gjort er helt utrolig

Jansen erkjenner straffskyld for bedrageri, hvitvasking og ruspåvirket kjøring.

Tirsdag morgen startet saken mot realitykjendis Carl Aksel Jansen i Oslo tingrett, tiltalt for blant annet hvitvasking og grove bedragerier for over 4,5 millioner.

Påtalemyndigheten mener at forholdene er grove fordi det har voldt betydelig økonomisk skade over tid eller ved flere anledninger.

Han møtte i retten iført en hvit skjorte med grå genser, hvit skjørte, kortklippet hår og med kort skjegg. Han forklarte seg om forholdene på en rolig og behersket måte, og beklaget sine handlinger.

Da de 33 punktene i tiltalen ble lest opp, erkjente Jansen straffskyld i alle med unntak av fire, der han erkjente delvis straffskyld.

Det er satt av syv dager til rettsforhandlinger.

Ville forklare seg

Carl Aksel Jansen takket ja til å gi fri forklaring i retten, noe som er valgfritt for tiltalte.

– Jeg har rett og slett ikke tatt inn over meg at det er farlig. Og jeg angrer, sa Jansen til dommeren.

Hendelsene han forklarte seg om, var to kjøreturer i Bogstadveien i Oslo der han ble stanset med det hans forsvarer omtalte som en «blandings-cocktail» med en rekke rusmidler.

Jansen sier han selv ikke husker de to kjøreturene i Oslo sentrum, men påpekte hvilken trafikkfare han selv hadde skapt ved å kjøre ruspåvirket. Han oppgir at han aldri har hatt førerkort.

– Det sier noe om hvor superrusa det går an å bli, sa han.

Han uttrykte anger og skam for sine handlinger.

– Jeg syns det jeg har gjort er helt utrolig og ser tilbake og tenker «hvordan er det mulig?»

Erkjenner straffskyld

Rettssaken startet med gjennomgang av punktene i tiltalen, der det ble ble lånt flere hundre tusen i flere banker i andre personers navn. Jansen erkjenner straffskyld på flere av punktene i tiltalen, men svarer «delvis» ved tre av punktene som gjelder bedrageri.

Jansen erkjenner straffskyld på punktene som gjelder hvitvasking, med unntak av ett, der han erkjenner delvis straffskyld.

Forsvareren til Jansen, advokat Petter Bonde, opplyste i sine merknader at årsaken til at han erklærer seg delvis skyld i tre punkter som gjelder bedrageri og ett punkt som gjelder hvitvasking, handler om beløpet i punktene.

De tre punktene gjelder opptak av usikrede lån i tre banker på til sammen nærmere 700.000 kroner.

Unnskyldte seg i Facebook-innlegg

Tre kvinner og tre menn er fornærmet i saken. I forrige uke unnskyldte Jansen seg overfor ofrene i et Facebook-innlegg.

– Det jeg har gjort er helt uakseptabelt og jeg føler en ekstrem skam og anger. Jeg er klar for å ta min straff og på sikt gjøre opp med ofrene på best mulig måte, skrev han blant annet.

To andre menn er tiltalt i samme sak. Den ene mannen erkjenner straffskyld for å være involvert i en bedragerisak mot én av de fornærmede.

Det er ukjent hvordan den andre mannen, som skal være knyttet til bedragerisakene mot tre av ofrene, stiller seg til tiltalen.

Vil be om narkotikaprogram

De siste punktene i tiltalen gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort. Disse punktene erkjenner han straffskyld for.

I tiltalen beskrives det i disse punktene at han var påvirket av diazepam, klonazepam, THC og kokain tilsvarende en alkoholpåvirkning i blodet på over 1,2 promille under kjøring i Bogstadveien i Oslo i september 2019.

Forsvarer Bonde sa i sine merknader at hans klient i flere år har slitt med rusmisbruk og at de vil anføre at han dømmes til et narkotikaprogram.

Fulgte pengestrømmer

Aktor innledet rettsaken med å legge frem hvordan politiet hadde etterforsket saken. En anmeldelse som angikk Jansen som kom inn i april 2019, ble sett i sammenheng med anmeldelser fra to andre personer som allerede lå på politiets bord.

De begynte å se på pengestrømmene fra lånene som var tatt opp i ulike personers navn i en rekke banker, som gjennom ledd pekte mot Jansen og en av de andre tiltalte i saken, forklarer aktor.

Aktor forteller at Jansen ble pågrepet 24. september 2019 og satt i varetekt frem til 21. november 2019. Gjennom flere avhør har han erkjent straffskyld for bedrageri knyttet til flere av personene som har fått tatt opp lån i sine navn.

Dette er Jansen tiltalt for: Jansen er tiltalt etter en rekke hendelser som strekker seg fra april 2018 til september 2019: Fra 2018 til 2019 skal han ha vært delvis hovedmann og delvis medvirker for grove bedragerier. Politiet mener han har lånt millioner av kroner i andre personers navn, ved å få tak i deres BankID-opplysninger. Det er totalt seks fornærmede i saken: Tre kvinner og tre menn.

I sammenheng med bedragerisakene er han tiltalt for grov hvitvasking av penger. Politiet mener han blant annet overførte pengene til en rekke personer, nedbetale egen gjeld og kjøpte seg en bil.

I september 2019 førte han en personbil mens han var påvirket av rusmidler med en tilsvarende alkoholpåvirkning i blodet på over 1,2 promille.

I september 2019 førte han en personbil til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

I desember 2018 disponerte han en bil uten å levere denne tilbake til rette eier slik at eieren ikke fikk solgt bilen til planlagt tid. Vis mer

Jansen deltok i den populære realityserien «Paradise Hotel» både i 2016 og 2018.

Han er tidligere straffedømt to ganger for en lang rekke brudd på narkotikalovgivningen og veitrafikkloven.