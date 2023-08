DØMT: Anders Öfvergård må bøte for å ha nasket kjøtt tidligere i sommer.

Svensk TV-profil dømt etter kjøtt-tyveri

Den svenske «Sinnasnekkeren» Anders Öfvergård må betale over 40.000 svenske kroner etter å ha blitt dømt for tyveri.

Det var i slutten av juni Öfvergård ble tatt med stjålne kjøttvarer i selvbetjent kassene på en ICA butikk. Han anerkjenner selv at han ikke betalte for varene, men hevder at det hele var en glipp.

– Om det var en feil i skanningen, eller en annen teknisk feil vet jeg ikke, sa han da tyveriet ble kjent.

Nå har han blitt dømt til å betale 40 dagsbøter på 1000 svenske kroner hver, altså 40.000 svenske kroner. I tillegg må han betale saksomkostninger på 1000 kroner.

– Jeg er faktisk både overrasket og skuffet, skriver Öfvergård i en SMS til Aftonbladet.

Det skal være snakk om tre pakker med kjøtt til en verdi av 400 kroner som ble tatt med ut av butikken ubetalt.

Öfvergård skal ha betalt for to av fem pakker med kjøtt.

Han mener selv at glippen skjedde fordi han var stresset og fordi det var mye folk i butikken.

Den forklaringen holdt ikke i retten.

– Jeg anser dommen som godt begrunnet og har ellers ingen kommentarer, skriver kammeradvokat Kajsa Hultqvist til Aftonbladet.

Avisen skriver at bilder av to kvitteringer ble lagt frem som bevis mot «Sinnasnekkeren». Den ene skal ha vist hva han betalte, og den andre skal ha vist verdien på de ubetalte varene.