TREVELT: Treet tas ned bit for bit.

Tre veltet på villaen til Celina Midelfart

SKØYEN (VG) Røft vær førte til at et tre veltet på villaen til investor Celina Midelfart søndag ettermiddag. Nå sørger nødetatene for at skadene ikke forverres.

Brannvesenet er på stedet for å minimere skadene.

– Vi tar ned treet bit for bit, sier Glenn Gulbrandsen ved 110-sentralen i Oslo til VG.

Under kan du se hvordan treet har truffet huset til Celina Midelfart:

Ifølge nødetatene er lokale vindkast trolig årsaken til at treet veltet.

– Treet er skjørt og dette er naturens gang. Nå tas treet ned bit for bit, forteller operasjonsleder Tor Grøttum i politiet.

Celina Midelfart er godt fornøyd med politiet og brannvesenets arbeid på stedet.

– Saken ble effektivt og strålende håndtert av både politi og brannvesen, skriver Midelfart i en e-post til VG.

Utover det har hun ingen kommentarer.

Avisa Oslo omtalte saken først.

Midelfart er en norsk kjendisinvestor, mangemillionær og kosmetikkarving av den avdøde forretningsmannen Finn-Erik Midelfart.

VILLAEIER: Investor Celina Midelfart eier den store villaen.

Villaen ligger på Skøyen i Oslo. Flere i området var redde for det store bjørketreet.

– Bileiere kom joggende for å redde bilen sin, sier operasjonsleder Grøttum i politiet.

KNAKK: Treet knakk over huset.

At trær velter, skjer i ny og ne, men det anses ikke som et stort problem. sier brannvesenet.

– Noen ganger velter de over veier, noen ganger over strømlinjer og av og til over hus, sier Gulbrandsen ved 110-sentralen.

– Huseier hadde bare veldig uflaks.

– Det kan være lurt å vurdere vegetasjonen rundt huset ditt, men det er vanskelig å forutsi om er fare for at det velter. Det kan se friskt ut, men være råttent inni, sier Gulbrandsen avslutningsvis.

Ifølge politiet vil dette bli en forsikringssak.

NØDETATER PÅ STEDET: Brannvesenet håper å bli ferdig med å felle treet i løpet av søndag.