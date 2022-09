FOLKETS KARPE: Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (t.v.) og Chirag Rashmikant Patel får både kritikk og hyllest for språket i låtene.

Uenig i Karpe-kritikk: – «Woke» kanselleringskultur

Skeiv Ungdom håper rapduoen Karpe rensker gamle låter for homofiendtlig språk. – Kunsten må være fri, svarer den skeive organisasjonen FRI.

Karpe ble nylig kritisert av Skeiv Ungdom for homofobisk ordbruk i gamle låter. Rapduoen uttalte da at de så tilbake på sine egne tekster som «veldig ubehagelig».

I syv låter bruker Karpe nedsettende ord om homofile. Blant andre i låter som «Vestkantsvartinga» og «Nyrestein». Alle de fem første albumene inneholder bruk av «gay», «homo», «homser» og «bøg» som skjellsord.

– Å dømme Karpes tekster ut fra til enhver tids endrede oppfatninger av hva som er korrekt språkbruk, er en trussel mot ytringsfriheten og kunsten, sier Muhammad Usman Rana, skribent og spaltist i Morgenbladet.

Han er en av dem som reagerer på kritikken fra Skeiv Ungdom.

KRITISERER KRITIKKEN: Muhammad Usman Rana mener at Karpe derimot tilfører norsk kultur mye sunt: – Låtene dreier seg ofte om samfunnsansvar og verdier. Dette i kontrast til andre rapartister, sier han.

– Det er et uttrykk for «woke» kanselleringskultur. Dersom alle kunstuttrykk skal gjennomgå dagens «woke-sensur», blir det mye å reagere på.

Han mener at rap-sjangeren er et produkt av sin tid. Spesielt når det kommer til sjargong, språk og referanser.

– På mange måter må det forventes at språkbruken er upolert, og referansene må settes inn i en større kunstnerisk og metaforisk sammenheng, sier skribenten.

Han trekker paralleller til NRKs gamle TV-serier.

– Skal jeg med mitt pakistanske opphav be NRK fjerne «Borettslaget», som karikerte en norsk-pakistansk familie for mange år siden? Eller be Karpe sensurere ordet «pakkis» og «svarting» i sine tekster?

NASJONALSKATT: Karpe, her i 2016. Samme år de kom med albumet «Heisann Montebello», og fikk kritikk for låten «Attitudeproblem».

FRI: – Kunsten må være fri

Den skeive organisasjonen FRI er opptatt av å sette søkelys på bruken av homonegative skjellsord og hatkriminalitet.

Likevel vil leder Inge Alexander Gjestvang ikke stille seg bak Skeiv Ungdoms ønske om at Karpe endrer låtene.

– Det er ikke opp til oss å vurdere hvorvidt Karpe skal endre sine tekster, men vi møter gjerne Karpe for å snakke om hvordan mobbing, hets, trakassering og hatkriminalitet påvirker skeive liv, skriver Gjestvang til VG.

KJÆRE KARPE: Inge Alexander Gjestvang legger seg ikke opp i gamle låter, men ber Karpe ta initiativ for å knytte bånd med skeive fans fremover.

– Kunsten må være fri, men som utøver har man både et ansvar for, og en mulighet til, å formidle noen verdier og holdninger til sitt publikum.

Gjestvang forteller at nye undersøkelser viser at skeive har dårligere livskvalitet og levekår enn majoritetsbefolkningen.

– Og bruken av homonegative skjellsord i tekster kan ikke sies å bidra til noen forbedring av dette.

Gjestvang mener det ligger et uforløst potensial hos artister med stor fanskare og mulighet for å bidra til økt aksept og respekt for minoriteter.

– Karpe har bidratt enormt til å synliggjøre utfordringer med rasisme og utenforskap og fortelle historier majoritetssamfunnet trenger å høre. Dette behovet er minst like stort fra et skeivt perspektiv.

TI AV TI: Spektrum ble i august fylt med til sammen 110.000 Karpe-fans.

Mener mediene forskjellsbehandler

Men meningene er delte. En av dem som reagerer på Karpes uttalelser er psykolog Ragnar Kværness. Samfunnsdebattanten har kritisert rapduoen på Facebook.

– Det er patetisk å lese Karpe skylde på tidsånden. [ ...] Vi snakker ikke om middelalderen, men om rundt ti år tilbake i tid. Mener Karpe det var helt i orden med homoforakt i 2012? Eller at det noen gang har vært ok?

Kværness mener at Karpe har fått en mye bedre behandling av mediene, enn andre artister som har lignende låttekster.

– Drøye russelåter blir kritisert hvert år. Holdninger som er jævlig ekle, som man med god grunn slår ned på i en russelåt, men som Karpe har sluppet unna med, sier han til VG.

KRITISK: Ragnar Kværness, selv homofil, fyrte av kritikk på Facebook etter at han leste artikkelen i VG om Karpes ordbruk.

Samfunnsdebattanten sier han ikke er for sensur, og han ønsker heller ikke å ta standpunkt til om låtene bør endres i ettertid.

Eksemplene på Karpes ordbruk om skeive, var fra låter utgitt i perioden 2006 til 2012. Ingen av disse låtene ble fremført på Karpes ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum i august.

Karpe uttalte tidligere denne uken at de heier på alle kjønn, legninger, og på funksjonsnedsatte.

VG spør Kværness om han ikke vektlegger dette i sin kritikk.

– Det er selvfølgelig fint at de sier dette nå. Og enda bedre hvis de går offensivt ut med de nye menneskevennlige holdningene sine. Ikke bare komme med en politisk korrekt lettvinthet når noe annet ville vært «bad for business» som de gjør nå.

MEDIEYNDLINGER: Psykolog Ragnar Kværness synes at Karpe har fått for lite kritisk lys på seg.

– Diffus kritikk

Doktorgradsstipendiat Camilla Holm Soelseth mener kritikken til Skeiv Ungdom er diffus og vanskelig å få tak på.

– Kritiserer de eksistensen av ordene i låtene, uansett hvilken kontekst det er, eller der ordene er negativ ladet? For låtene er forskjellige, og ordbruken annerledes fra sang til sang. Mener de at ordene ikke skal nevnes i det hele tatt?

Soelseth forsker på litteratur- og kulturformidling.

Hun mener blant annet at det ikke er tvil om at låtene «Show» fra 2006 og «Nyrestein» fra 2012 bruker ordene «bøg» og «gay» i negativ sammenheng.

Soelseth er dermed mer usikker på «Vestkantsvartinga» fra 2008 og «Blood» fra 2010.

TEKSTANALYSE: Camilla Holm Soelseth etterlyser tekstanalyse av Karpes gamle låter, men er åpen for at alle tolker tekster ulikt.

Forskeren har forståelse for at Karpe er et produkt av sin tid.

– Ikke at det skal legitimere bruken, men på den tiden ble ord som «gay» og «homo» brukt uten at alle skjønte at det var skjellsord.

Hvis Karpe en dag skal spille inn gamle låter på nytt, slik Taylor Swift har gjort, mener Soelseth at de bør endre ordbruken i eventuelle nye utgivelser.

Soelseth sier at gamle låter ikke bør endres, fordi de er historiske beviser på at selv Karpe lagde låter med ordbruk som ikke er bra.

– Fint med en debatt

Tidligere leder av Skeiv ungdom Stian Amadeus Antonsen applauderer stemmene som nå byr opp til debatt om låtene. Han mener debatten handler om hele rap-sjangeren.

– Det er veldig positivt. Karpe har veldig mange skeive fans, og jeg er sikker på det er mange ulike meninger blant dem.

KARPE-FAN: Stian Amadeus Antonsen demonstrerte selv utenfor Rockefeller, da en homofobisk låt ble fremført på scenen av reggaeartisten Buju Banton i 2006.

Han har selv vært fan av duoen lenge, og så dem i Spektrum i august.

– Noen av tekstene deres er, isolert sett, problematiske. Samtidig har jeg aldri opplevd eller tolket dem som homofobe.

– Mener du at Karpe bør endre de gamle låtene?

– Det er et vanskelig spørsmål. Beyoncé har endret etter mye press. Her er det jo mye lenger tilbake.