VENNER: Danby Choi går langt i å forsvare Sophie Elise etter hun publiserte og slettet et bilde fra Instagram.

Sophie Elises redaktørvenn Danby Choi: − Hun skal tåle mye

Subjekt-redaktøren støtter NRKs beslutning om å fortsette samarbeidet med Sophie Elise «100 prosent».

– Det er ingen beviselige forhold her, derfor hadde det vært usaklig om NRK skulle avsluttet samarbeidsavtaler på slikt grunnlag. Om de hadde kvittet seg med alle som har prøvd narkotika, ville det vært tidenes nedbemanning av offentlig sektor, sier Danby Choi (29).

– Når det gjelder andre samarbeidspartnere for de to influencerne, mener jeg at også de må stå rakrygget i noen valg nå. Hvis ikke bidrar de til kanselleringskulturen, frivillig eller ei.

Han er redaktør i Subjekt og nær venn av Sophie Elise Isachsen (28).

– Det er helt opp til enhver å spekulere i hva som er posens innhold, men jeg syns det er brudd på god presseskikk å publisere ukritisk som om det var kokain.

NÆRE VENNER: Danby Choi og Sophie Elise i Los Angeles i 2014.

Søndag publiserte Sophie Elise et bilde av seg selv og en annen influencer på Instagram til sine 581.000 følgere. Det aktuelle bildet ble raskt slettet. På bildet poserer Isachsen sammen med en annen profil foran et speil.

I hjørnet av bildet ser man den andre profilen holde en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

Tirsdag hadde NRK det de kalte en «grundig prat» med Sophie Elise – som har podkasten «Sophie og Fetisha» hos NRK – og senere avklarte NRK at det ikke vil få konsekvenser for samarbeidet deres.

Marte Valle: – Svært problematisk

Kringkastingsrådet har onsdag morgen fått over 1188 klager om saken.

Artisten Marthe Valle (40) er psykisk sykepleier og har jobbet med ungdom i mange år. Hun mener at konsekvensene av den kulturen som Sophie Elise og store deler av sosiale medier-kulturen representerer kan være svært farlig.

– Det blir altfor mye fokus på oss selv, men du kommer aldri til å få det bedre ved å dyrke deg selv. Det er så mye annet, spesielt hvordan verden er nå, som vi burde ha fokus på. Nå er det en hel generasjon der ute som føler seg utilstrekkelig, som føler seg ulykkelig fordi de ikke ser ut slik sosiale medier mener de bør gjøre, utdyper Valle til VG.

Hun er en av dem som har tatt til sosiale medier for å klage på NRKs beslutning om å fortsette samarbeidet med Sophie Elise. På Facebook skriver hun:

«Hvorfor, NRK? Hva vil dere gi til den unge generasjonen med SE sin podkast? Det finnes så mange andre stemmer som er nærmest livsviktig at de unge får som motvekt nå, ikke mer av samme hjernesmeltende smørjen som de får gjennom tiktok, insta og snap.»

– Jeg synes det er svært problematisk at NRK er med på å fronte dette, sier Marthe Valle til VG.

Valle sier videre at hun snakker på generelt grunnlag om NRKs valg om å bruke Sophie Elise som profil, og ikke konkret om det omdiskuterte bildet.

VG har bedt NRK om en kommentar til Marthe Valles uttalelse, men foreløpig ikke fått svar.

Choi mener mange nå bruker saken om dette bildet for å klage på Sophie Elise.

– Det er skremmende å se hvor mange som faktisk ønsker å bruke dette til å få Sophie Elise kansellert. Det er helt fint å diskutere om NRK bør tilslutte seg influencere i det hele tatt – for med det kommer noen etiske problemstillinger, men det er en helt annen sak enn det vi snakker om nå. Det er farlig å blande de to sakene, for da setter man presedens for å kaste sårbare rusbrukere under bussen, sier Choi.

Danby Choi: – Svært kritisk

Han går langt i å forsvare Sophie Elise, og sier at bildet kun lå ute i tre minutter før det ble slettet og at det ikke er noe som tyder på at det ble lagt ut med vilje eller for å promotere rus.

– Jeg kan ikke bekrefte hva som er i posen, men nå ønsker mange å få Sophie Elise kansellert på grunn av angivelig rusbruk. La oss si at det er narkotika i posen – ville det vært en god grunn til å sparke henne fra alle mulig rom i offentligheten? Det er jeg svært kritisk til.

Choi mener det ville gjort NRK til et svært dårlig forbilde.

– Dersom man skulle sparket noen på grunn av noe potensielt veldig sårt og veldig privat, sender man også et signal om at de som sliter med rus må holde det for seg selv. Denne typen moralisme tar også liv. Det er derfor noen ønsker seg en rusreform, fordi den stigmatiseringen av folk som ruser seg har ført til at noen ruser seg med enda farlige stoffer og at folk holder det hemmelig helt til det blir veldig farlig.

– Nå vet vi ikke hva som var i den posen, men det vi snakker om nå – narkotika – er jo ulovlig?

– Ja, det er ulovlig i teorien, men til og med høyesterett har satt praksis om at det ikke er straffbart å gå med brukerdoser. Så i praksis er det ikke ulovlig. Nå snakker vi dessuten om noe helt annet enn lov og rett. Vi snakker om en moralisme og mobbkultur mot dem som kanskje ruser seg. Hvis vi skulle stilnet alle som ruser seg, ville samfunnet rakner. Rusbrukere er politikere, advokater, håndverkere og alt annet. Det er helt urimelig å sparke folk på bakgrunn av dette.

– Du sier at dette er veldig privat, men Sophie Elise har over 580.000 følgere, og samarbeidet hun har er med statskanalen. Hvor privat er det?

– Det er jeg glad du spør om. Folk må faktisk velge seg sine egne forbilder, det er ingen tvang å gjøre som Sophie Elise. Det er farlig å unnskylde seg selv med at det finnes farer der ute, man må faktisk dyrke det myndige mennesket og ruste seg mot farer der ute i verden. Vi må lære de unge hvordan de tar sine egne valg. Ikke alle er forbilder og ikke alle kan være deres forbilder.

– Skal tåle mye

Choi mener at dette bildet helt åpenbart ble lagt ut med uhell.

– Hun er en offentlig person, og Sophie skal tåle mye, men det ville vært svært urettmessig om hun skulle miste jobb på bakgrunn av både noe ubeviselig og usaklig for hennes videre samarbeid med NRK. Det mener jeg helt prinsipielt.

Til slutt ønsker han å utfordre noen av prinsippene til de som «ønsker å få Sophie Elise kansellert».

– Har de hørt på alle podkastene til NRK i det siste? Der kan man høre flere andre snakke om rus og eget rusbruk. Flere influencere og andre profiler snakker åpenhjertig om rus. Har de hørt på musikken som spilles på radio om dagen? Så mye sang det er om rus. Jeg prøver ikke å si at det er feil, for det går an å ha en åpenhet om rus – det redder liv.

– Det er viktig at vi har en åpenhetskultur, ikke kanselleringskultur – som også er en slags fryktkultur.

VG har siden søndag kontaktet både Isachsen og den andre profilen. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser.