MEDIEOFFER I EGNE ØYNE: Prins Harry og Märtha Louise avbildet i intervjusituasjoner med TV.

Sammenligner Märtha Louise med prins Harry: − Begge går ut mot et samlet mediekorps

Kongehus-eksperter mener de ser flere likheter mellom prinsesse Märtha Louise og britiske prins Harry.

I et stort intervju med svensk TV i programmet «Min sanning», som sendes på SVT søndag, åpner prinsesse Märtha Louise for at hun kan gjøre «comeback» i Det norske kongehuset. I tillegg kommer hun med massiv refs av norske medier og mener hun er den som får mest negativ omtale.

– Jeg er nok den i Norge som har tatt imot mest kritikk av alle, sier Märtha Louise blant annet i SVT-intervjuet.

Kongebokforfatter Kristin Storrusten sier hun ser store likheter mellom Märtha Louise og prins Harry og hvordan de håndterer media.

– Begge går ut mot et samlet mediekorps. Når de opplever angrep fra en aktør, enten det er en blogger, en kommentator eller en kilde i en sak, så går de ut mot alle medier. Sånt sett blir «media» et mangehodet troll som de kjemper mot, sier Storrusten.

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen er enig.

– Jeg har lenge sagt at det er en del åpenbare likheter. Én ting er posisjonen, men også det at de har funnet seg amerikanere og omfavner en alternativ virkelighet hvor man skylder på mediene og ikke tar selvkritikk. De erkjenner ikke at noe er selvforskyldt, sier han.

I dette intervjuet forteller prins Harry om «krigen» mot pressen:

VG har søndag vært i kontakt med prinsessens manager Carina Scheele Carlsen, som opplyser at hun ikke ønsker å kommentere saken utover TV-intervjuet. Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet sier til VG at kongehuset heller ikke ønsker å kommentere intervjuet.

Mener comeback er realistisk

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise ikke lenger skal representere kongehuset. Det skjedde etter at flere av organisasjonene hun var beskytter for, avsluttet sitt samarbeid.

I intervjuet med SVT åpner prinsesse for at hun på nytt kan representere kongehuset

– Ja, hvis det blir sånn, så sier jeg ja til det, sier hun i intervjuet.

Norén Isaksen mener det er sannsynlig.

– Det ble også sagt av kronprinsen dagen etter de inngikk denne avtalen i november i fjor. Det handler rett og slett om at kongehuset står i fare for å bli underbemannet i nærmeste fremtid, sier han.

– Prinsesse Astrid fyller 91 år i dag, kongeparet blir 86 i år, kronprinsessen er kronisk syk og det gjør at etter neste tronskifte har ikke den nye kongen så veldig mange andre enn Ingrid Alexandra å dele oppgavene med, fortsetter historikeren.

Mener prinsessen har et poeng

I TV-intervjuet sier prinsessen også at hun mener forloveden Durek Verretts uttalelser om at medaljongen han selger hjalp han med å bli frisk etter coronasykdom, er tatt ut av sin sammenheng i mediene.

Men hun svarer ikke da svensk TV spør henne om hva Verrett selv sier om medaljongen.

– Han sa at ... Altså, jeg kommer ikke til å gå inn i den polemikken, for alt er tatt litt ut av sin sammenheng. Og sånn er det alltid med pressen, synes jeg, sier Märtha Louise blant annet i intervjuet.

Storrusten skrev boken «Konge! – historien om Harald og kongehuset vårt» som utkom i 2022. Hun mener prinsesse uttaler seg følelsesladet.

– Hun har en emosjonell tilnærming til saker, og da vil man ofte oppleve at ting blir tatt ut av sammenheng.

Samtidig tar media ofte ting ut av sammenheng i sine saker, mener hun.

– Dessuten, mediene liker jo konflikt bedre enn koseprat. Og at det kan oppleves slitsomt, er utvilsomt reelt, sier Storrusten.

FORFATTER: Kristin Storrusten skrev boken Konge! – historien om Harald og kongehuset vårt.

Märtha Louise sier i SVT-intervjuet at hun er «den i Norge som har tatt imot mest kritikk av alle».

– Det er jo en fæl følelse å ha, men om den er riktig kan diskuteres. Det er jo mange, for eksempel politikere, som mottar mye sterkere kritikk. Men samtidig har hun jo fått kritikk fra hun var 16 år da hun begynte å ha kjærester. Dette er først og fremst et følelsesmessig ladet utsagn, sier Storrusten.

Norén Isaksen mener også at hun har et poeng.

– Hun har fått mye kritikk og at den kritikken går over veldig mange år. Det synes jeg ikke man skal stikke under en stol. I stor grad er det selvforskyldt gjennom valg hun har tatt, men det er et press som varer over mange år og som det må være veldig slitsomt å stå i, sier han.

Det vanskelige er at hun er født inn i en rolle som er utsatt for innsyn og kritikk, sier Storrusten. Hun mener intervjuet kunne vært en mulighet for prinsessen til å forklare og gi en sammenheng.

– Men når hun svarer unnvikende så blir det veldig defensivt. Hun viser gjennom hele intervjuet at hun har en dyp mistro til mediene. Det er vanskelig å komme seg ut av den konflikten.

– Märtha Louise antyder i intervjuet at det kanskje hadde vært annerledes hvis hun var mann. Har hun rett i det?

– Prins Harry og Meghan Markle er et ganske godt eksempel på det ikke hadde vært annerledes dersom hun var mann. Kvinnelige inngiftede i kongefamilien har ikke fått mindre kritikk enn Durek Verrett. Bare se på vår egen kronprinsesse som fikk mye kritikk da hun skulle gifte seg med kronprins Haakon. Det er med andre ord et dårlig argument, sier Norén Isaksen.

– Det er spesielt

Han mener mye av den kritikken hun har fått, handler om at hun bruker rollen i kommersielle sammenhenger, og at disse problemene oppsto mange år før hun møtte Durek Verrett.

– Jeg synes det er spesielt at hun velter all skyld over på ham, og mener det er kun hans aktiviteter som er problemet, sier Norén Isaksen.

MEDIEKONFLIKT: Prins Harry og Meghan Markle står i en konstant strid med britisk presse.

Storrusten er tydelig på at så lenge man oppsøker offentligheten må man tåle pressens oppmerksomhet.

– Hun føler en maktesløshet overfor media, men det blir litt rart når hun omtaler mediene som privilegerte når hun selv er født prinsesse.

Og parets tilstedeværelse i sosiale medier gjør at de stadig blir gjenstand for oppmerksomhet i pressen.

– Dersom Märtha og Durek Verrett for eksempel hadde flyttet til California og ikke oppsøkt offentligheten, så ville norsk presse etter all sannsynlighet latt dem i fred, sier Storrusten.

MEDIEVANT PAR: Märtha Louise og hennes forlovede, Durek Verrett er blitt et par som ofte verserer i media både i Norge og utlandet.

I intervjuet sier Märtha Louise at Durek Verrett har blitt møtt med rasisme, og at hun nå ser på Norge på en «helt totalt ny måte».

– Det er et faktum at mennesker med mørk hudfarge møter rasisme. At Verrett har opplevd rasisme i Norge er også utvilsomt. Det vanskelige er å skille mellom hans person og hans virksomhet. Det kan virke som om Märtha Louise har tatt med mye av kritikken mot hans forretningsvirksomhet og blandet det sammen med hudfargen hans, sier Storrusten.

– Hun har et poeng når det gjelder rasismen Durek Verrett blir utsatt for, og det skal man heller ikke stikke under en stol. Samtidig er det ikke slik at enhver kritikk han blir utsatt for er rasistisk motivert. Det aller meste er saklig kritikk rettet mot det han gjør og det han selger. Han ettergås i sømmene på en måte han kanskje ikke har opplevd tidligere i California, understreker Norén Isaksen.

– En drøy påstand

I intervjuet omtaler Märtha Louise avdøde Ari Behn og sier han «aldri fikk god kritikk», hverken på bøker eller kunst da han var gift med henne.

Forfatteren og kunstneren Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag i 2019.

I intervjuet blir hun spurt om hun mener pressen har ansvar for hans død.

– Det sa de selv også, til dels. Hans mentale helse gikk mye på det at han fikk tyn i media (....), svarer prinsessen.

– Det er en drøy påstand å komme med. Det er spesielt og faktisk direkte usant når hun sier at pressen har innrømmet at de har noe av skylden, sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

VG har forelagt Märtha Louises uttalelser om Ari Behn i SVT-intervjuet for Behns far, Olav Bjørshol. Han ønsker inntil videre ikke å kommentere Märtha Louises uttalelser, sier han til VG.

Märtha Louises talsperson Carina Scheele Carlsen skriver i en sms til VG søndag kveld: - Vi har ikke noen ytterligere kommentarer.

PRESSESJEF: Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener journalister og redaktører må være oppmerksom på hvordan prinsessen opplever dette.

Hun er likevel klar på at prinsessen må tåle omtale.

– Som prinsesse har hun stor påvirkning på mennesker og derfor må hun tåle kritiske spørsmål og offentlighetens lys.