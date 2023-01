HETS: Maria Stavang under premieren til VGTV programmet «Ylvis i Sogn» i fjor høst.

Maria Stavang om komiker-hets: − Du blir fortalt at du er en hore

Komiker Maria Stavang (27) deler egne opplevelser med hets etter at kollega Martha Leivestad (28) fikk gjennomgå i et kommentarfelt på TikTok.

– Jeg kjenner på masse følelser når jeg skriver dette. Lei meg, sur, skuffet over at det er sånn det er og det er ikke noe vi kan gjøre med det, skriver Maria Stavang, også kjent som «Piateed» på Instagram etter at kollegaen ble hetset

VGTV valgte å stenge kommentarfeltet på TikTok etter hets og kritikk av komiker Martha Leivestads roast av Erik Follestad under «Rikets roast».

Humorshowet gikk av stabelen på Sentrum Scene sist uke og ble sendt på VGTV lørdag kveld – se klipp lenger ned i saken og hele sendingen her.

Flere kjendiser har reagert og gitt sin støtte til Leivestad. Det samme gjør Stavang.

I tillegg deler hun egne ubehagelige opplevelser med hets, og hvilke konsekvenser dette har fått får henne:

– Jeg har sagt nei til Latter Live de siste 3 årene med unnskyldning om at det ikke har passet, når grunnen har vært at kommentarfeltet under Facebook-videoen min fra 2020 er noe av det jævligste jeg har lest og sett. Jeg åpner ikke engang det på TikTok, skriver hun.

Forskjellsbehandling

Da Leivestad adresserte hetsen på TikTok søndag, kommenterte hun også hvordan hun ikke kan tulle på lik linje som andre uten å få hets:

– Urgh, jeg har fått en del støgge kommentarer etter roasten av Folle. VGTV på TikTok måtte stenge kommentarfeltet på en video av meg, fordi det gikk for langt med hatkommentarer. Det er synd at jeg ikke får lov å roaste og tulle på lik linje med de andre komikerne, uten å bli revet i fillebiter i kommentarfeltet i ettertid. Av da anonyme brukere seff, skriver hun.

Follestad har selv skrevet et langt og rasende innlegg på Instagram etter til støtte for Leivestad.

Se video – her «roaster» Martha Leivestad Erik Follestad:

Også Stavang adresserer hvordan kvinner blir behandlet annerledes enn sine mannlige komiker-kollegaer:

– Det som er så absurd er at normalen vår er at vi blir overrasket over når gutter kommer bort og gir oss et kompliment. At vi bytter side på gaten når det kommer gjenger med unge gutter mot oss for vi vet ikke hva vi får, skriver Stavang og fortsetter:

– At vi ikke får stå sammen på klubbkvelder fordi det bare kan være en «kvinnelig komiker» hvor unnskyldningen er at publikum er ikke vant til flere på en gang. At vi blir kvotert inn fordi vi er et antall man må fylle opp. At når jeg skriver dette så er jeg feminist og mannehater.

– Du blir fortalt at du er en hore

Videre skriver Stavang at hets er en av grunnene til at det er så få kvinner i yrket.

– [ ...] hvorfor er det flere mannlige komikere enn kvinner? Jo fordi du blir ikke fortalt at du er en hore som fortjener å dø når du kommer med en vits. Tipper jeg, skriver Stavang.

– Jeg har prøvd å gjøre standup på dette i mange år men finner ingen punchline på det. Rett og slett fordi det er så forbanna trist, skriver hun og avslutter med å si at Martha er en av de morsomste hun vet om.

VENNER OG KOLLEGAER: Her er Maria Stavang sammen med Martha Leivestad og Marlene Stavrum.