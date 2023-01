OVERVELDET: Martha Leivestad (t.h) er overveldet av støttet hun har fått i etterkant av reaksjonen hennes på kommentarfelt-hetsen. Her avbildet med Marlene Stavrum (t.v.).

Martha Leivestad om støtten: − Jeg er så glad, rørt og overveldet!

Martha Leivestad takker nå for all støtten hun har fått i etterkant av at hun mottok trakasserende hets i et TikTok-kommentarfelt.

– Alle de fantastiske tilbakemeldingene jeg har fått, har vært helt utrolige. Jeg er så glad, rørt og overveldet. Tusen takk alle sammen, tusen takk fra hele mitt hjerte, skriver hun under en TikTok-video publisert onsdag kveld.

Leivstad sier i TikTok-videoen at kommentarfeltene har vært fulle av positivitet og støtte den siste tiden.

– Kommentarene som har kommet i ettertid av at jeg sa jeg var dritt lei av dumme kommentarer, altså de utrolig flotte kommentarene jeg har fått, har vært så overveldende og utrolig fint, sier Leivestad i videoen.

28-åringen var i velkjent sleivete verbal form under «Rikets roast» på Sentrum Scene sist uke. Seansen ble sendt på VGTV – se klipp under og hele sendingen her.

Det var imidlertid ikke alle som ga uttrykk for begeistring etter Leivestads innsats på scenen.

– Det er synd at jeg ikke får lov å roaste og tulle på lik linje med de andre komikerne, uten å bli revet i fillebiter i kommentarfeltet i ettertid, skrev Leivestad på Instagram søndag.

VGTV valgte å stenge kommentarfeltet på TikTok sist helg, etter hets og kritikk av hennes roast av Erik Follestad.

I etterkant fikk hun støtte av en rekke underholdningsprofiler:

– Ta til deg de gode ordene @marthaleivestad og gi FLÆTT BÆNGSHOT i de ubetydelige andre❤️❤️❤️❤️#jesuisLeivestad, heter det fra John Brungot.

– Du var kveldens høydepunkt! Snakk om å EIE en scene, ass ����❤️�� Du er QUEEN og ekte legende! LOVE YOU, melder Kristin Gjelsvik.

– Nå slår man ring rundt Martha Leivestad. Støtten er sååå fortjent, skriver Line Andersen på Twitter.

Kristin Gjelsvik, Marlene Stavrum og Erik Follestad er tilknyttet managementselskapet MaxSocial som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.

SE VIDEO – LEIVSTAD SJOKKERTE MED GROV KOMMENTAR: