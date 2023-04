TRE: Iselin Shumba og kjæresten Børge Hennø med lille Storm på bildet hun har delt i sosiale medier etter sønnens død.

Iselin Shumba mistet nyfødt sønn – velger åpen begravelse

Skuespiller Iselin Shumba (38) og kjæresten Børge Hennø (42) følger fredag sin ni dager gamle sønn til graven.

«En umulig beskjed å dele», skrev Shumba på Instagram onsdag kveld.

Hun forklarte at sønnen Storm, som kom til verden 25. mars, var gått bort.

«Vi er knust, samtidig er det så godt å kjenne på varmen fra alle rundt oss», skrev Shumba under et bilde av seg, kjæresten og lille Storm.

I dag klokken 13 er det åpen begravelse i Oslo domkirke.

– Det verste har skjedd

«Absolutt alle er velkommen», skrev Shumba i Instagram-innlegget.

– Jeg trodde livet hadde gitt meg nok juling, men dette, det er så langt under beltestedet som det kan få blitt, sier Shumba til VG om det hun nå går gjennom.

Hun legger til:

– Hvis helvete hadde en kjeller for smerte, så føles det slik. Jeg tenker, nå har det verste skjedd, hva er det da å være redd for? Jeg står her helt forfallen, men samtidig føler jeg bare en ubeskrivelig kjærlighet til Storm og at vi fikk oppleve ham.

Lettere med åpenhet

Shumba er klar på hvorfor hun er så åpen, og hvorfor hun vil dele med VGs lesere.

– Vi må feire livet, vi må ære Storm og det han ga oss. Livet må gå videre med mer liv. Jeg har et stort nettverk og jeg må face dette hver dag. Folk vet jo at jeg har vært gravid. Det gjør det lettere for meg og oss og alle vi kjenner at vi er åpne, sier hun.

MOR OG BARN: Iselin Shumba har mange bilder av lille Storm, som er svært verdifulle nå. Hun deler dette med VGs lesere.

VG snakker med Shumba dagen før begravelsen, og de har mye å ordne.

– Alt det praktiske er det minste problemet akkurat nå. Det er godt å ha konkrete ting å gjøre, sier 38-åringen.

Hun er takknemlig for støtte, og for at alle stiller opp med åpne armer.

– Det skjer noe vakkert også i det brutale, når blendverket er skrelt vekk, når livets små, søte løgner er revet bort under en. Selv om vi og alle rundt

famler i blinde, vet vi hva vi skal gjøre og si. Vi står igjen med kjærlighet.

– Fikk ni dager

«Vi var lykkeligst i verden. Vi fikk ni dager med den lille lyssprederen vår. For noen dager», skrev hun og forklarte at ingenting tydet på at noe var feil med den nyfødtes helse.

«Men morgenen den 4. april våknet aldri Storm. Eneste svar vi så langt har er krybbedød», opplyste skuespilleren, kjent fra blant annet «Snøfall», «Livstid», «Ragnarok», «ZombieLars», «Hjem til jul» og VGTV-serien «Sammen».

KJENT ANSIKT: Iselin Shumba, her under et Metoo-arrangement på Youngstorget i Oslo i 2018.

Plutselig spedbarnsdød, såkalt krybbedød, er ifølge Norsk Helseinformatikk definert som plutselig og uventet død hos spedbarn under ett år, som regel under søvn, der man ikke klarer å finne noen entydig dødsårsak.

– Hjertet mitt stoppet

Shumba og kjæresten har fått spesiallaget en kiste for sønnen. Skuespilleren er svært takknemlig overfor kistesnekker Kenneth Larsen har laget den for hånd.

– Barnekister lages normalt bare i hvitt, lyserosa og lyseblått, men jeg ønsket en naturkiste. Jeg liker å se bevegelsen i treet. Det stive i en farge føltes bare så feil.

Storm fortsetter å bevege, og da kan ikke hans siste beskyttelse stå stille, sier hun.

– Hjertet mitt stoppet da jeg fant ham død, slik føltes det. Men det begynte å slå igjen da jeg fikk vite at denne kisten ble laget. Jeg setter så uendelig pris på det.

Om valg av kirke

For å få arrangere begravelse i Oslo domkirke, må man enten sogne dit eller søke på særskilt grunnlag. Shumba bor i Bjørvika i hovedstaden.

– Vi har søkt og fått godkjent, opplyser Pia Hebæk Cyrén, daglig leder i begravelsesbyrået Den siste reisen.

Shumba forteller til VG at de egentlig ønsket å bruke Gamle Aker kirke.

– Men den stengt dessverre rett før påske for oppussing, opplyser hun.

Shumba har i lengre tid hatt et nært forhold til Oslo domkirke. Hun er glad for at

Storm nå kan bisettes herfra. Det er tidligere domkirkeprest Elisabeth Thorsen som skal forrette. Hun og Shumba har hatt flere samarbeidsprosjekter og har et nært forhold.

– Da hun spurte om vi ville ha domkirken, sa vi ja. Det er bra at det er plass til mange der, siden vi ønsker å dele med så mange som mulig.

KJÆRE MINNER: Iselin Shumba og lille Storm.

Responsen i sosiale medier er stor etter at Iselin og Børge delte den triste nyheten.

– Det betyr så uendelig mye. Jeg har forsøkt å lese alle, men har ikke rukket det, sier hun.

Sønnen har nå fått en egen side på Våre Minnesider.

«Du var hele verden født på ny», skriver foreldrene.

HER: Oslo Domkirke ligger midt i hovedstaden.

Storm var Iselin Shumbas første barn, mens Hennø har to barn fra tidligere.

Shumba er i tillegg en aktiv samfunnsdebattant. Blant annet har hun engasjert seg i MeToo-bevegelsen i Norge.