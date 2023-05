Kristin Harila og Jens Kvernmo i Katmandu i Nepal 4. mai.

Jens Kvernmo (37) og Kristin Harila (37) er kjærester: − Har funnet min sjelevenn

Eventyrerne Jens Kvernmo og Kristin Harila har funnet tonen.

Begge to har delt parbilder på Instagram. Under Instagram-innlegget på Harilas profil, skriver hun:

– Å være sammen med han har gitt meg en ny dimensjon til livet. Han har gitt meg mye: et nytt perspektiv, nye mål og nye drømmer. Jeg har funnet min sjelevenn, min bestevenn og kjæresten min, skriver Kirstin i innlegget.

Hun skriver at de deler de samme verdiene, erfaringene og mål i livet. De møttes på arrangementet «Eventyraften» i januar.

– Det har vært magisk siden. Hver dag er fantastisk. Jo mer jeg er med han, jo mer forelsket blir jeg. Han er en fantastisk person og jeg er så takknemlig for å ha møtt han.

Paret befinner seg for øyeblikket i Katmandu, der nyhetsbyrået Reuters fotograferte dem sammen natt til fredag norsk tid.

Under Instagram-innlegget på Jens sin profil, skriver han:

– Har vært på mange fine rypejakter i min jegerkarriere, men det måtte til en tur på Eventyraften i januar for å snarefange den fineste fjellrypa. Du er helt fantastisk, Kristin.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Jens Kvernmo og Kristin Harila, uten å lykkes. Paret befinner seg for øyeblikket i Katmandu, der nyhetsbyrået Reuters fotograferte dem sammen natt til fredag norsk tid.

Kirstin har nettopp besteget fjellene Shishapangma ShishapangmaShishapangma er verdens fjortende høyeste fjell, 8013 moh. Det er dermed det laveste av verdens 8000-metere. og Cho Oyu Cho OyuCho Oyu (8201 moh.) er en fjelltopp på grensen mellom Nepal og Kina (Tibet). Fjellet er verdens sjette høyeste..

– Det betyr all verden for meg å kunne være sammen med han her i Nepal, og at jeg kan dele en så viktig del av livet mitt med ham. Jeg gleder meg til å se hva fremtiden bringer. Jeg elsker deg, Jens.

