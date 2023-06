Den amerikanske skuespilleren Kaley Cuoco har flere ganger delt hennes opplevelser av den alternative behandlingen «kopping».

«Big Bang Theory»-stjerne deler ærlig bilde

«The Big Bang-Theory»-stjernen Kaley Cuoco (37) deler nå et ærlig bilde av smertefull skjønnhetsbehandling etter fødsel.

Onsdag ettermiddag delte skuespiller Kaley Cuoco et bilde på sin Instagram historie hvor hun utfører en skjønnhetsbehandling kalt «kopping». kopping».Koppsetting, eller kopping, var tidligere en alminnelig medisinsk behandlingsmetode, som innebar at man lagde noen små risp i huden og deretter satte en hul gjenstand over småsårene for å suge ut blod.(snl.no).

– Trengte alle behandlingene i dag, skriver den nybakte moren i under bildet av seg selv.

På bildet kan man se Cuoco få koppingbehandlinger på innsiden av beinet. Tre kopper er festet til ledninger nedenfor hennes lilla, blå og hvite shorts.

Kaley Cuoco, her på EMMY Awards i fjor.

Dette er ikke første gangen Cuoco tyr til alternative behandlinger, ifølge People Magazine.

I 2019 dokumenterte hun opplevelsen av en behandling med kopping og skraping, utført av treneren hennes, Flory.

– Min engel, Flory, har bokstavelig talt skrapet beina og hoftene mine, sa hun i en video på sosiale medier etter behandlingen.

Cuoco er kjent fra TV-seriene «Big Bang Theory» og «The Flight Attendant».

Kaley Cuoco fødte en datter 30. mars, og ble med det mamma for aller første gang. Noen dager senere viste både hun, og kjæresten Tom Pelphrey (40), fram deres nyfødte datter stolt på sosiale medier:

STJERNEPAR: Tom Pelphrey og Kaley Cuoco på Critics Choice Awards i Los Angeles i januar.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post