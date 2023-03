GOD STEMNING: Gwyneth Paltrow og hennes advokat Steve Owens avbildet under rettssakens første dag. Etter syv år skal det nå avgjøres om det var Hollywood-stjernen eller Terry Sanderson som var skyld i skikollisjonen for syv år siden.

Gwyneth Paltrow: Fastholder at hun ble påkjørt på ski

Gwyneth Paltrow (50) inntok vitneboksen i Park City fredag kveld. Der gjentok at det var hun som ble påkjørt bakfra av Terry Sanderson (76), ikke omvendt, i skibakken for syv år siden.

– Jeg sto på ski utfor og så fremover, slik man gjør, og så ble jeg påkjørt direkte av Mr. Sanderson, sa Paltrow i CNNs livesending av Hollywood-stjernens vitnemål.

– Han traff meg i ryggen, ja. Det var akkurat det som skjedde, sa Paltrow.

Hun virket svært sikker i sin sak også da hun fortalte at hun ble lenge nok der oppe på fjellet for å forsikre seg om at det gikk greit med Sanderson og at han hadde reist seg.

På spørsmål fra Sandersons advokat svarte imidlertid Paltrow at hun ikke direkte hadde spurt ham om hvordan det gikk med ham.

– Jeg tror du skal huske på det at når du er offer for et krasj, så tilsier ikke psykologien din at du nødvendigvis tenker på han som utførte det, svarte Gwyneth Paltrow.

Litt senere uttrykte hun empati overfor Sanderson.

– Jeg synes veldig synd på ham. Det virker som om han har hatt et vanskelig liv, men jeg forårsaket ikke ulykken så jeg kan ikke beskyldes for noe som har skjedd med ham i ettertid, sa Gwyneth Paltrow.

Det er den pensjonerte legen Terry Sanderson som har gått til søksmål mot Gwyneth Paltrow etter en kollisjon i skibakken i Deer Valley Resort i Park City for syv år siden.

Sanderson hevder han ble påført en traumatisk hjerneskade, fire brukne ribben og andre skader da hun angivelig kjørte inn i ham med «voldsom kraft».

– Grunnløse og falske beskyldninger, uttalte filmstjernenes advokat, Steve Owens, under første dag i retten, ifølge Sky News.

SAKSØKER: Terry Sanderson.

Gwyneth Paltrow og hennes advokat har hele tiden hevdet, blant annet i et motsøksmål, at det var Sanderson som kjørte inn i henne.

Ifølge rettspapirene mener hun at mannen overdriver skadene, og at han forsøker «å utnytte hennes kjendisstatus og rikdom».

I utgangspunktet krevde Sanderson om lag 30 millioner kroner i oppreisning, men dette ble avvist. Kravet er nå justert ned til tre millioner norske kroner.

I Paltrows motsøksmål ligger et krav på symbolske ti kroner.