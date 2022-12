TV-anmeldelse «Spice of life med Stian Blipp»: Blippglipp

LATTER: Stian Blipp er latter og glede legemliggjort, også på Amazon Prime.

Omtrent midtveis i årets virkelig gode sistesesong av Breaking Bad-etterfølgeren «Better Call Saul» forklarer Gene Takavic (Bob Odenkirk) en annen at den sanne gleden med en laptop er å kunne søke opp kattevideoer. Små ting som lyser opp i hverdagen.

Det er et slikt livskrydder Stian Blipp egentlig søker å dyrke i «Spice of Life». Selv de mest edsvorne D’Sound-fans må finne seg i at bergenseren forklarer serienavnet med den engelske dikteren William Cowpers (1785) «variety's the very spice of life, that gives it all its flavour»

Eller «Forandring fryder» som man sa her til lands på omtrent samme tiden. Og muligens fremdeles. Å spre denne hverdagsfryden er Blipps mål.

For de fleste av oss betyr slikt å skape litt ekstra begeistring, som muligheten til å plutselig dirigere Kampen Janitsjar som forbipasserende eller tippe hvor mye pant man har i plastposen.

Tilsvarende rent mel har ikke Blipp i posen når han i hver episode har som ambisjon å «pranke» kjendiser. Ikke ulikt «Lurt av Karlsen», «Punk’d» og generelt samtlige skjulte kamera-forsøk det siste tiåret.

I de tre episodene som VG har fått se i forkant fungerer dette best når man fokuserer på å skape en gledelig forandring i helt vanlige folks hverdag. Blant hovedprankene er det én som imponerer i arbeidsinnsats, timing og solid planlegging.

De to andre er varianter av den samme spøken: Hvor mange ville ting kan man få en kjendis som bigeskjeftiger seg med radioreklamer til å si før det smeller?

Dessverre er det her Blipps tiltak bikker over fra å være lun familieunderholdning til å bli litt enkel guttastemning. I alle fall for de som ikke akkurat ha lyst til å ta den vanskelige dildopraten denne uken heller.

Synd, for i konseptets kjerne ligger den enkleste form for humor og glede: Konstruerte misforståelser i setup, med forløsende latter og tilnærmet lårklasking som forløsning.

Kamerabegrensninger og klipp gjør også at noe som i utgangspunktet er en god tanke, forsvinner litt for mye opp i sin egen idé. For eksempel å få barnehagebarn til å tegne haute couture og etterpå fange reaksjoner fra motepolitiet.

BRØDRE I LATTER: Stian Blipp og Jonis Josef ler enda bedre sammen.

Blipps umiskjennelige smil, humør og engasjement, som vanlig mye mer smittsomt enn årets influensa, holder helheten greit sammen. At han dessuten ofrer en sentral visuell del av sitt eget utseende for å lure de som er mest på vakt skal han også ha over gjennomsnittlig honnør for.

Visstnok slet til og med familien med å kjenne ham igjen.

Underlig nok er dette det andre norske «skjult kamera»-konseptet som dukker opp i løpet av få uker, og vel så underlig nok, fra enda en bergenser. På samme vis som Calle Hellevang-Larsens «Calles gale verden» sliter Blipp med at formatet som TV-materie for lengst er forbigått av alt fra Reels på Instagram til hvilken som helst TikTok-video.

Når man ser morsommere «pranks» i en tilfeldig Snap-story, både med og uten katter, er det kanskje på tide å revurdere hele dette skjult kamera-opplegget for folk som har bedre økonomiske og tekniske forutsetninger enn en mobiltelefon.

Men den virkelighetsforståelsen kan like gjerne være en glipp fra undertegnedes side.

Anmelderen har fått se tre episoder

Stian Blipp er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.