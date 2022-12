SÅÅÅ STOR: Eller kanskje noe større, men Diddy ble iallfall far for syvende gang i helgen, denne gang til nok en datter.

Diddy ble far for syvende gang

Nyheten skal ha kommet overraskende på de fleste rundt stjernerapperen og hiphop-mogulen.

Flere amerikanske medier, deriblant Entertainment Tonight, melder i helgen om familieforøkelsen. Ifølge nettstedet har Diddy (53) ikke avslørt hvem moren er, men rapperen var uansett i det strålende hjørnet i innlegget på hans sosiale medier der han kom med nyheten:

«Jeg er så velsignet som kan ønske min datter Love Sean Combs til verden», skriver Diddy.

Diddys nye datter er med andre ord oppkalt etter ham selv. I fjor endret Diddy nemlig navnet sitt til Sean Love Combs. Diddy er i det hele tatt glad i å skifte navn. Han er født Sean John Combs, og som artist har han hett både Puff Daddy, P. Diddy, Puffy og Diddy.

Før Love Sean Combs kom til verden, har Diddy fått seks barn med tre kvinner. Han har fire barn med modellen Kim Porter, som døde i 2018, bare 48 år gammel - Quincy, som er adoptert, på 31, Christian «King» på 24 og de 15 år gamle tvillingjentene Jessie og D’Lila.

Diddy har dessuten datteren Chance på 17 med Sarah Chapman og Justin på 29 med Misa Hylton.

For øvrig er det iallfall ett av barna som går i farens fotspor, nemlig King. Det legendariske hiphop-magasinet The Source gjorde i november et nummer ut av at Diddy og King var den første far og sønn-duoen som gikk til topps på amerikanske radiolister.

Dette skjedde med låta «Gotta Move On», der også Bryson Tiller bidrar.