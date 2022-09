EKTEPAR: Prins Harry og hertuginne Meghan under en gudstjeneste i Westminster Abbey i 2019, året før de flyttet utenlands.

Slik tolker ekspertene kongens ord om Harry og Meghan

Kong Charles rekker ut en hånd til sønnen Harry, samtidig som han har forsonet seg med avstanden mellom dem, mener historikere om talen.

– Jeg vil også uttrykke min kjærlighet til Harry og Meghan når de nå fortsetter sine utenlands, sa kong Charles i sin første tale til folket.

Bomann-Larsen mener det var et viktig signal for Charles å nevne dem i talen:

– Jeg tror iallfall det er veldig viktig for lytterne, for det viser at han fremstår som storsinnet og forsonende. Så det var nok veldig viktig. Hadde han ikke gjort det, ville det fort blitt spekulert i, sier han til VG.

2018: Hertuginne Meghan, prins Harry og daværende dronning Elizabeth sitter sammen under et arrangement ved Buckingham Palace.

For det har ikke vært mangel på spekulasjoner etter at Prins Harry og hertuginne Meghan løsrev seg fra kongehuset i 2020 og flyttet til USA. Her bor de med sønnen Archie og datteren Lilibet Diana, som er oppkalt etter tidligere dronning Elizabeth og Harrys avdøde mor, prinsesse Diana.

I et intervju med Oprah Winfrey i fjor fortalte prins Harry om forholdet til familien, og at han føler seg sviktet av sin egen far.

I høst var prins Harrys biografi planlagt, og mange forventer boken vil være kritisk overfor faren. Eksperter mener derfor han bør vente med å slippe «bokbomben».

Sist inn, først ut

Prins Harry var dessuten den siste som ankom Balmoral for å være ved dronningens side torsdag kveld, og skal ha vært den første som dro fredag morgen.

Historiker Bomann-Larsen sier det er talende for tingenes tilstand i kongehuset nå:

– Det tyder på at han ikke står sin far så veldig nær, men vil ta avskjed med bestemoren. Så det er anstendig at han kommer til dødsleiet, men et signal om at han ikke ser seg som del av det nye monarkiet.

Bomann-Larsen tror det er litt åpent hvordan forholdet mellom Harry, faren og resten av familien vil utvikle seg.

– Men med denne talen rekker han ut en hånd.

– Hvis han om noen år, vil tilbake i kongehuset, vil Charles ta ham tilbake?

– Ja, slik vil jeg tolke Charles, når han uttrykker sin kjærlighet vil han også ta ham tilbake igjen. Det er et bibelsk bilde der, om den bortkomne sønn.

Ideelt sett kunne nå prins Harry vært en viktig støttespiller for sin 74 år gamle far og broen prins William som en dag vil ta over som monark. Eksperter har tidligere sagt til VG at kongen nå må bruke andre i kongefamilien som støttespillere.

Historiker og kongehusekspert Trond Noren Isaksen tolker også det slik at kongen aksepterer sønnen og svigerdatterens valg om å stå utenfor kongelige plikter:

– Han gjorde det også klart at de skulle fortsette sine liv i USA. Det ligger ikke an til at de skal gjenoppta sin rolle, sier Isaksen til VG.

Tittel-forvirring

Da kong Charles tok over tronen, fikk barna til Harry og Meghan, Archie og Lilibet automatisk rett til å bli kalt prins og prinsesse. Årsaken er at de er barnebarna til den britiske monarken.

Isaksen tror derimot det er usikkert om disse titlene vil tas i bruk, og ikke minst om Charles selv ønsker dette:

– Alle tror vel at kong Charles ikke ønsker at deres barn skal bruke titlene de har fått formelt. Og i og med at de har forlatt kongehuset, de arbeidende kongelige, ville det også vært litt rart at de begynte å bruke disse titlene.

Kontroversielt Oprah-intervju

2021: I intervjuet fortalte han og Meghan sin versjon om dramaet som endte med at de valgte å bryte opp fra livet prins Harry ble født inn i.

Isaksen tror ikke frontene mellom Harry og resten av familien ble noe bedre etter det omstridte Oprah-intervjuet, der Meghan utbroderte om behandlingen hun har fått fra kongehuset:

– Samtidig som jeg var gravid og det var snakk om at Archie ikke fikk sikkerhet og tittel som prins, var det også samtaler og bekymringer om hvor mørk hud han ville ha da han ble født, sa hertuginne Meghan da.

Saksen mener Meghan ikke kan ha satt seg særlig godt inn i de spikrede reglene rundt titler i kongehuset:

– Overhodet ikke. Hun mente det var gjort et unntak for Archie og antydet at det var rasistisk motivert, men det er tull. Det ble ikke gjort noen unntak for ham, det ble fastsatt 102 år før Archie ble født.