KJÆRESTER: Prinsesse Märtha og Durek Verrett på en TV-premiere i Oslo i oktober.

Prinsesse Märtha til frontalangrep på Dagbladet: − Nok er nok

Prinsesse Märtha Louise (51) skriver at hun og familien «har hatt en mediestorm uten like». Særlig Dagbladet får gjennomgå.

I et langt innlegg på Instagram skriver prinsessen:

«Tiden før jul er veldig tung i vår familie. Vi minnes Ari og hva som skjedde 1. juledag for 3 år siden».

Märtha sikter til da eksmannen Ari Behn, som hun har tre døtre med, tok sitt eget liv i 2019.

«Tiden er mørk både rundt oss og i oss. Vi trenger å sørge, gå gjennom følelsene – igjen – være til stede. Vi trenger ro.»

– Bakholdsangrep

Märtha er opprørt over pressen, og særlig Dagbladet.

«Vi har hatt en mediestorm uten like brorparten av året. En pressedekning som andre tåler i 3 dager, må @shamandurek og jeg stå i år ut og år inn. Det skal sies at min mentale helse ikke var på topp da jeg gikk inn i denne tunge perioden; denne førjulstiden», opplyser prinsessen.

Märtha skriver at hun vet hva konstant press fra media over år kan føre til, og at hun har følt det på kroppen fra hun var i tenårene og også før den tid.

«I tillegg blir jeg redd for at historien skal gjenta seg».

Hun gjentar at de trenger ro, men at de ikke får det. Prinsessen skriver at forloveden Durek Verrett (48) er utsatt for det hun beskriver som «et bakholdsangrep» fra Dagbladet.

Skal ha utgitt seg for å være klient

Märtha skriver at en av Dagbladets journalister skal ha gitt seg ut for å være en klient.

«Etterpå avdekket hun at hun var journalist og kom med en rekke kritiske spørsmål», skriver prinsessen – og viser til pressens egen Vær Varsom-plakat og punktet som sier at skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet bare skal brukes i unntakstilfeller, og der forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

«Selv om det sikkert er mange som er interessert i hvordan @shamandurek jobber, kan man vel neppe si at dette er av «vesentlig samfunnsmessig betydning», mener prinsessen, som har 215.000 følgere på Instagram.

VG har forsøkt å få en kommentar fra prinsesse Märthas sekretær, Carina Scheele Carlsen.

STRIDENS KJERNE: Dagbladet får på pukkelen av Märtha Louise.

Nevner rasisme

Märtha legger ved emneknaggene #nokernok og #noknå. Hun legger også på knaggen #rasismeinorge.

Redaktør for Dagbladet Pluss, Bjørn Carlsen, svarer følgende på e-post til VG:

– Dagbladet kommenterer aldri upublisert materiale, så vi kommer ikke til kommentere innholdet i disse meldingene, sier han og fortsetter:

– Påstandene om at Dagbladet skal ha en rasistisk agenda mener vi for øvrig er absurde. Dagbladet har tvert imot en lang historie for å være opptatt av antirasisme, inkludering og likeverd, så dette kan vi ikke annet enn å tilbakevise på det sterkeste.

Han skriver videre at de på generelt grunnlag mener det er helt legitimt å drive undersøkende journalistikk journalistikk rettet mot private aktører som tilbyr behandling mot høy betaling.

– For øvrig er det vanskelig for oss å kommentere det øvrige innholdet i det Märtha Louise tar opp her, skriver han.

– Er det innafor å bruke denne metoden i en slik sak?

– Jeg må henvise til at vi av prinsipp ikke kommenterer upublisert materiale, svarer Carlsen til VG.

– Skyr ingen midler

«Pressen skyr ingen midler for å få en artikkel som kan gi dem klikk. De holdt på med Ari på samme måte», lyder det i innlegget.

Hun skriver at pressen tok selvkritikk etter at Ari døde.

«Jeg håper ikke de venter like lenge med å gå i seg selv denne gangen ...» runder hun av med.

Det har stormet rundt Märtha etter at hun forlovet seg med Durek i juni. Debatten har særlig dreid seg om prinsessetittelen, hennes offisielle oppgaver for kongehuset – og rundt forlovedens praksis som sjaman.

Ny ordning

Kongehuset bestemte i november at Märtha ikke lenger skal representere offentlig. Men hun beholder prinsessetittelen.

– Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle har jeg bestemt meg for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisiell oppgaver for kongehuset, sier Märtha Louise i en video på Instagram.

– Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine, kongen og dronningen og den nærmeste familie for å skape ro rundt kongehuset, sa prinsessen.