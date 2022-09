FLERE TILTAK: Politiet har vært tungt til stede siden dronning Elizabeths død.

Slik er sikkerheten under begravelsen

Et kontrollsenter, 10.000 politibetjenter og 36 kilometer barrierer skal ivareta verdensledere og publikum i den største sikkerhetsoperasjonen noensinne i England.

Kongefamilier og omkring 500 statsledere fra hele verden er på plass i London når dronning Elizabeth gravlegges mandag.

Det er den første statlige begravelsen i England siden tidligere statsminister Sir Winston Churchills begravelse i 1965.

Dronningens begravelse, eller «Operation London Bridge», er blitt planlagt i detalj i flere år.

– Det er flere tiår siden så mange verdensledere var samlet på ett sted. Dette er enestående ... med tanke på de forskjellige tingene vi sjonglerer, sier London-ordfører Sadiq Khan til nyhetsbyrået AP.

Klokken 07.30 var siste mulighet for publikum å se dronning Elizabeths kiste

Fra tidlig formiddag til sent på kvelden blir det avholdt seremonier og opptog:

Info Dette skjer i dag 07.30: Dørene til Westminster Hall lukkes og publikum får dermed ikke se dronningens kiste.

09.00: Westminster Abbey åpner for de 2000 inviterte gjestene, blant andre statsledere.

11.44: Dagens første opptog med medlemmer av den britiske kongefamilien og andre kongelige fra Westminster Hall til Westminster Abbey.

12:00: Begravelsen starter.

12:55 : Militærsignalet «The Last Post» og to minutter stillhet.

13:00 : Seremonien avsluttes, etterfulgt av et nytt opptog til Wellington Arch et kvarter senere.

14:00 : Kisten blir overført til Windsor.

16:00 : Dagens siste opptog. Kisten blir ført fra Windsor til St. George Chapel.

17:00 : Gudstjeneste ved St. George Chapel.

20:30: Kongefamilien drar tilbake til kapellet der dronningen gravlegges ved siden av sin avdøde ektemann. Kilde: BBC OBS: Alle tidspunkter er norsk tid. Vis mer

Og med så mange store navn på plass, er sikkerhetstiltakene større enn noen gang.

– Det kan være onde personer som ønsker å forårsake skade på enkeltpersoner eller noen av verdenslederne, sier Khan.

10.000 politibetjenter

I tillegg til verdenslederne, er det ventet at mange tusen vil ta turen til London for å ta farvel med dronningen.

Khan understreker at de – politiet, sikkerhetstjenesten og mange andre – jobber hardt for å forsikre at begravelsen blir så vellykket som den kan bli.

– Hvis du ser for deg London Maraton, karnevalet, tidligere kongelige bryllup og OL – det er alt det samtidig, har Khan sagt til CNN.

I underkant av 6000 militært personell har vært utplassert i London siden dronnings død.

AP har tidligere skrevet at flere enn 10.000 politibetjenter vil være på jobb mandag i en «svært kompleks» politioppgave.

– Det er den «største globale beskyttelsesoperasjonen» som Met-politiet noen gang har gjennomført, sa assisterende politisjef Stuart Cundy i Metropolitan Police.

Politiet holdr vakt utenfor Buckingham Palace.

Styres fra kontrollsenter

I tillegg til de synlige sikkerhetstiltakene, er det også iverksatt flere mindre synlige.

AP skriver at hele sikkerhetsopplegget styres fra et kontrollrom ved Lambeth Bridge.

Alle kummer og søppelkasser er blitt gjennomsøkt og forseglet. Det er et midlertidig forbud mot å fly droner over London.

Det er også satt inn ekstra helsepersonell, kollektivtransport, toaletter og gaterengjøring. Flere veier er sperret av.

Men ikke nok med det:

Det er satt opp hele 36 kilometer med barrierer, rundt parlamentsbygningen, Westminster Abbey og Buckingham Palace, for å ivareta sikkerhet og kontrollere folkemengdene.

Begravelsen vil bli kringkastet på kinoer i England.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Unntak for Biden

CNN har snakket med sikkerhetsekspert Simon Morgan, som tidligere jobbet med sikkerhet for kongehuset.

Han sier det ikke er nok politibetjenter til å eskortere alle gjestene som vanligvis ville fått politikortesje i England.

Det krever mye logistikk for å få alle de viktige gjestene på plass.

– Politiplanen og sikkerheten bak er en todelt operasjon: Sikkerheten og offentlig sikkerhet er begge avgjørende, sier han.

Presidenter, statsministre og kongefamilier vil bli fraktet med buss – med ett unntak for USAs president Joe Biden, som er ventet å ankomme i sin limousin «The Beast».

Bidens kontor har opplyst at FBI jobber tett med den britiske sikkerhetstjenesten MI5 om presidentens sikkerhet.