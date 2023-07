BITTERT BRUDD: Christine Baumgartner og Kevin Costner sammen i februar i 2022.

Kevin Costner må betale over 1.3 millioner i barnebidrag - i måneden

Skilsmissen blir svindyr for Hollywood-stjernen Kevin Costner (68).

Bruddet mellom Kevin Costner og Christine Baumgartner blir ikke gjennomført i spesielt rolige former.

Siden det ble kjent at de to går fra hverandre tidligere i vår har det vært hevdet at Costner har forsøkt å kaste Baumgartner ut av deres hjem, før det i retten ble avgjort at Baumgartner må flytte ut før 31. juli.

Paret har to sønner sammen på 14 og 15 år, og en datter på 12.

Kjendisnettstedet TMZ har fått tilgang på en kjennelse fra en dommer i skilsmissestriden. Der kommer det frem at Costner må hoste opp over 129.000 dollar i måneden, mer enn 1.3 millioner norske kroner i barnebidrag.

Kjennelsen er foreløpig, og vil bli gjenstand for en ny høring. Men ifølge TMZ er det sjelden at slike kjennelser endres.

Summen kan nok høres svimlende ut, men den er ifølge TMZ bare halvparten av hva Baumgartner har krevd, 2.6 millioner kroner.

Baumgartner har også krevd at Costner dekker alle kostnader knytttet til privatskoler, fritidsaktiviteter og helse for deres felles barn.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post