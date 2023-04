BLE 79: Jerry Springer var en av USAs mest legendariske programledere.

TMZ: Programleder-legenden Jerry Springer er død

Springer ble 79 år gammel.

Det er flere medier som melder dette torsdag ettermiddag, deriblant TMZ.

En talsmann for familien sier til nettstedet at Springer kjempet en kort kamp mot sykdom, noe som kildene til TMZ forteller var kreft, og at han fikk diagnosen for bare noen uker siden.

Denne uken skal Springers tilstand ha forverret seg drastisk frem til han døde fredfullt i sitt hjem i Chicago.

