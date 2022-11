ÅPEN: Hkeem sier har lagt bak seg noen tøffer år, og føler seg tilbake både mentalt og med musikken.

Hkeem om sin nye livsstil: − Folk fikk sjokk

Rapperen forteller om en krig mot kropp og sinn – og om treningen som snudde alt.

– Førsteplass er bra, men det jeg er mest glad for er det jeg har gått gjennom de siste årene, sier Abdulhakim «Hkeem» Hassane (25).

Hkeem tok musikkbransjen med storm allerede som 19-åring. Han opplevde brå suksess med låten «Fy faen» i 2017, som senere fikk Spellemannpris for Årets låt og en nominasjon som Årets nykommer. Året etter ble det nok en Spellemannpris for Årets video («Ghettoparasitt») sammen med regissør Thor Brenne.

Hans nyeste låt, «Danser videre i livet», gikk rett inn på en fjerdeplass på Spotify uten noe promo eller «push» fra plateselskapet. Fredag toppet den VG-lista, Norges offisielle hitliste, som er basert på tall fra hele uken som gikk.

Men det er ikke bare førsteplassen rapperen nå feirer.

– Fortiden min, en krig mentalt, og en krig med kroppen. Det er det jeg feirer nå, jeg ferier hvordan jeg har jobbet med meg selv.

TIL TOPPS: Hkeem slapp nylig låten «Danser videre i livet» sammen med Makosir.

Da coronapandemien inntraff gikk Hkeem gjennom en tøff periode mentalt, forteller han.

– Jeg har alltid vært flink til å undertrykke følelsene mine, og egentlig aldri snakket med noen om ting jeg har opplevd. Det var dager jeg bare ville være hjemme og spise chips og drikke energidrikk. Jeg gikk masse opp i kilo, samtidig som jeg hadde det veldig tøft.

– Trening reddet meg

Artisten følte seg ikke bra på innsiden, og da han så seg selv på TV-skjermen på «Lindmo» i mars 2021 følte han seg heller ikke bra på utsiden.

– Det var det verste jeg noen gang har sett ut. Jeg var så sliten, klær sluttet å funke og jeg følte meg ikke bra i det hele tatt.

Men sånn ville han ikke ha det. Han ringte «PT»-kompisen sin og gikk «all in». Til God Morgen Norge har han sagt at han gikk ned nærmere 30 kilo.

VENDEPUNKTET: Hkeem ble intervjuet og opptrådte på «Lindmo» på NRK i mars 2021.

– Jeg har endret livsstil helt, og nå er jeg den beste versjonen av meg selv.

– Trening er det som har reddet meg. Da jeg gikk «all in» fikk jeg også et «turningpoint» mentalt. Jeg kom meg tilbake på grunn av trening.

Gjennom coronaperioden postet han nesten ingenting på sosiale medier. I starten av 2021 var han tilbake.

– «BAM», plutselig hadde jeg gått ned mange kilo og folk skjønte ingenting. Folk fikk sjokk.

Han forteller at utseendet hans har blitt et større fokus etter livsstilsendringen. Han får ofte kommentarer på at han «stråler» og er «halvparten av størrelsen» han har vært tidligere.

– Hvordan opplever du de tilbakemeldingene?

– Det som er litt sånn, sier Hkeem før han og stopper opp og tenker seg om i noen sekunder før han snakker igjen.

– Det er rart hvordan folk behandler deg annerledes ass. Det er merkelig greier. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men folk behandler deg annerledes. Men jeg tenker ikke så mye på det egentlig.

GIKK «ALL IN»: Hkeem sier han føler seg bedre mentalt enn på lenge, og at han er glad for erfaringene han har fått de siste året.

– Vondt

Hkeem bruker heller tiden sin på trening, Netflix og studio.

– Og å være med familie, venner, snakke om ting med kompiser. Sport og kjærlighet og sånt.

Hans nå nummer-én-hit handler om nettopp sistnevnte. Tidligere har han tatt inspirasjon fra kompiser når han har skrevet kjærlighetslåter.

– Nå var det «real» og om en spesiell person som har vært i livet mitt.

– Jeg har egentlig alltid holdt meg unna de kjærlighetsgreiene, og opplevde det ganske sent i forhold til andre. Jeg skjønte ingenting da kompiser gikk gjennom kjærlighetssorg, også gikk man gjennom det samme, og herre min hatt. Da jeg først åpnet meg så gikk det dårlig.

ÆRLIG: Hkeem ville i utgangspunktet ikke gi ut låten han nå gjør suksess med. – Det var så ekte, og jeg var i en mørk periode, sier han.

– Blir du da redd for å åpne deg på et senere tidspunkt?

– Man blir selvfølgelig det. Men kommer det naturlig sier jeg ikke nei.

Etter å ha laget ferdig låten i fjor, ville han i utgangspunktet ikke gi den ut.

– Det var så ekte, og jeg var i en mørk periode. Så i starten likte jeg den ikke, og jeg ville heller ikke tenke på den. Men etter at jeg hadde «healet» mer så skjønte jeg ok her er det noe. Så da måtte den ut.

I dag lever han singellivet og har lagt det tidligere forholdet bak seg.

– Det varte ikke veldig lenge, men var vondt ass. En kompis sa her en dag «tenk den låten du skrev når du var så nede, er den som får deg opp igjen».

– Gruer meg som bare det

Nå føler han seg tilbake der han skal være.

– I mars lagde jeg faktisk en manifesteringsvideo om at jeg skulle få en hit i løpet av året. Da var jeg klar mentalt. Jeg går ikke inn i studio for å tilfredsstille andre. Jeg har alltid hatt tålmodighet om at jeg en dag skal tilbake, og det er jeg nå.

SETTER OPP TEATER: Neste år skal Hkeem ha hovedrollen i sitt eget teaterstykke «Abdul ≈ HKEEM».

Neste år blir han også å se på en teaterscene når han skal sette opp sitt eget stykke «Abdul ≈ HKEEM» for Det norske teateret.

– Det skal handle om alt jeg har opplevd. Livet mitt. Mamma, pappa. Jeg er skuespiller og hovedperson, sier han og legger til:

– Det blir spennende, men jeg gruer meg som bare det. Det er en ukjent verden, men jeg er der for å lære.

Tidligere har han vært å se i TV 2 sin juleserie «julestjernen».

– Jeg vil drive med mer skuespill, og jeg vil ikke bare være en artist som har fått en rolle på grunn av navnet mitt. Jeg brenner for film, ting som skjer i kulissene, det visuelle, for scenen. Jeg ønsker å bli en flink skuespiller. I teater vet jeg at jeg kommer til å utvikle meg veldig.