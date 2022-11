OPPRØRT: Programlederekteparet Ronny Brede Aase og Tuva Fellman synes beskrivelsene av Atle Antonsens krenkende atferd overfor Sumaya Jirde Ali er vondt og ubehagelig å lese.

Atle Antonsens kolleger reagerer: − Blir sint og lei meg

Beskrivelsene av Atle Antonsens krenkende atferd mot Sumaya Jirde Ali vekker sterke følelser blant kollegene i Discovery. Ronny Brede Aase sier saken har vært en vekker.

Torsdag kveld var profilene i Dicovery Warner Bros samlet til lanseringsfest for vårens programmer på Michaels Restaurant på Briskeby i Oslo.

VG snakket med flere av mediehusets profiler om hvordan de reagerer på at deres kollega Atle Antonsen er politianmeldt for hatytringer mot Sumaya Jirde Ali.

Politiet har fullført etterforskningen, og saken ligger nå til påtalevurdering.

Ekteparet Ronny Brede Aase og Tuva Fellman uttaler begge at saken opprører dem, og at saken har vært en vekker.

– Jeg synes det er utrolig vondt. Det er forferdelig å lese den Facebook-posten. Jeg blir sint og lei meg, sier Tuva Fellman.

– Det er ingen tvil om at det er opprivende og ubehagelig å lese den skildringen, sier Ronny Brede Aase og viser til Jirde Alis Facebook-post.

Han legger til at han kun har lest hennes skildring, og at han avventer resultatet av politietterforskningen.

LEI SEG: Atle Antonsen fokuserer på ta innover seg hvordan han har opptrådt overfor andre, ifølge hans advokat.

Vil forandre sin væremåte

Atle Antonsen gir torsdag kveld uttalelser via sin advokat Marianne Klausen.

– Han har erkjent at det er en viktig oppgave å forstå hvordan han fremstår for andre, og forandre sin væremåte, sier Klausen til NTB.

Gjennom sin advokat går Antonsen også ut mot hetsende kommentarer mot Jirde Ali i kommentarfelt og på meldinger. Flere aviser har også måttet stenge sine kommentarfelt om saken.

– Han har merket seg kommentarene. Han er oppriktig lei seg for at mennesker som han har såret, opplever å bli hetset på det groveste i det sosiale medier. Han synes det er forkastelig at noen tar hans oppførsel til inntekt for sitt syn og sine meninger, sier Klausen.

Antonsen har ikke tatt stilling til fremtidige TV- og radioopptredener, utover å be om fritak fra Misjonen på P4.

– Han er opptatt av å ta innover seg hvordan han har opptrådt og er blitt oppfattet av andre. Det er hovedfokuset per nå, sier Klausen.

Atle Antonsen har via sin advokat blitt forelagt uttalelsene i denne saken, men ønsker ikke å kommentere.

UKJENT: Calle Hellevang Larsen har aldri opplevd Atle Antonsen slik før.

– Overrasket

Calle Hellevang Larsen er på Discoverys arrangement for å promotere sitt nye program «Calles gale verden».

Han sier til VG at saken mellom Atle Antonsen og Jirde Ali «først og fremst er utrolig lei».

– Jeg blir overrasket hver gang folk jeg ser opp til står i slike saker. Det skjer fra tid til annen, og det er alltid like ubehagelig og vondt, sier han.

Komikeren forteller at han har jobbet med Antonsen ved et par anledninger og at de har vært på et fåtall festlige tilstelninger sammen.

Atferden som Jirde Ali har beskrevet representerer ikke Antonsen slik han kjenner ham.

– Jeg har aldri opplevd ham sånn. Jeg har alltid opplevd ham som en kosebamse de få gangene, som jeg kan telle på tre fingre, jeg har vært innen festlig sammenheng med ham, sier Hellevang Larsen.

I tidligere nevnte Facebook-innlegg forklarer Antonsen at det var et «ekstremt klønete forsøk på å være morsom.

Calle Helevang sier til VG at han i utgangspunktet mener at det skal være lov å tulle med alt, men at det må gjøres med smak og stil.

– Jeg synes det blir for dumt å ikke gjøre det. Men det bør skje i andre settinger enn privat, ute og full. Det er litt feil setting å gjøre det der da, sier han.

– Man fint kan tulle med etnisitet og bakgrunn – hvis man gjør det riktig. Og hva er riktig? Det kommer an på vitsen.