SJELDENT SYN: Miley Cyrus og musikeren Maxx Morando har vært koblet sammen siden desember 2021, men har vært svært private rundt forholdet.

Miley Cyrus overrasket på rød løper

Samme dag som albumslipp skaper Miley Cyrus (30) overskrifter verden over med mannen hun har vært romantisk koblet til over ett år.

Romanseryktene mellom Cyrus og musikeren Maxx Morando (24) startet allerede i desember 2021, da de to ble fotografert sammen backstage på Curys’ årlige nyttårskonsert i Miami.

Da de i april 2022 ble avbildet kyssende på gaten tolket flere amerikanske medier det som at de to var et par.

De to har derimot holdt forholdet svært privat, og hverken Cyrus eller Morando har noen gang bekreftet at de er kjærester.

Fredag dukket de to opp på Versace sitt fashion show i Los Angeles. De to kom hånd i hånd, og People er blant de som omtaler det som en «sjelden offentlig opptreden».

KOM HÅND I HÅND: Cyrus’ nye flamme er kjent som trommer i rockebandet Liily. De to skal ha møttes gjennom felles venner høsten 2021.

Bildene som nå går verden rundt, ble tatt bare timer før Cyrus slapp sitt nye album «Endless Summer Vacation».

Til tross for at Cyrus har vært forsiktig med å omtale sin nye romanse, har fansen hennes tolket flere av låtene som en innsikt i forholdet. Flere handler nemlig om det å finne kjærligheten, og fansen spekulerer derfor på sosiale medier om at Morando er inspirasjonen.

Morando er kjent som trommer fra rockebandet Liily. Han og Cyrus møttes ifølge Daily Mail gjennom venner høsten 2021.

Låt rettet mot eksen?

Cyrus har tidligere vært gift med stjerneskuespilleren Liam Hemsworth. Nyheten om at de skulle separeres i 2019, kom åtte måneder etter at paret overrasket med hemmelig bryllup. Paret hadde da vært sammen i ti år, etter å ha vært av-og-på en rekke ganger.

TIDLIGERE GIFT: Liam Hemsworth og Miley Cyrus var kjærester i ti år, og gift i åtte måneder av dem. I 2019 ble det kjent at de skulle skilles.

Da Cyrus slapp låten «Flowers» tidligere i år ble det store overskrifter verden over, og enorme spekulasjoner på sosiale medier. Låten ble nemlig sluppet på Hemsworths bursdag, og flere mener at låten åpenbart handler om eksmannen.

Den samme tolkningen har VGs anmelder gjort da han fredag ga albumet terningkast fire.

«Førstesingelen «Flowers» er en uimotståelig og sommerlig langfinger til en tidligere flamme – etter sigende eksforloveden Liam Hemsworth – der 70-, 80- og 90-tallet møtes til bebreidende dans» skriver anmelder Marius Asp.

Cyrus knuste Spotify-rekorder med låten, da den fikk over 100 millioner avspillinger på en uke.

