DUO: Fetisha Williams og Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen.

Fetisha Williams ble spurt om å være med i ny «Paradise»-sesong

«Paradise» har tatt grep etter seerfall – og ville ifølge Fetisha ha med både henne og Sophie Elise i en ny sesong av realityserien.

– Jeg har egentlig hatt en «Paradise»-drøm, jeg har alltid hatt lyst til å være med, sier Fetisha i søndagens episode av podkasten «Sophie og Fetisha».

– De spurte meg faktisk om jeg ville være med nå, men de ville ikke gi meg det jeg ville ha.

I desember skrev VG at «Paradise» var i gang med å finne deltagere til en ny sesong. Dette til tross for at Viaplay ikke var fornøyd med seertallene til den første sesongen.

Sesongen var den første etter at «Paradise Hotel» ble skrotet. I fjor ble det spilt inn to sesonger, og i år skal altså en tredje sesong spilles inn.

Fetisha sier i episoden at hun ville vært med om hun hadde fått en «høy nok sum».

– De spurte «kan du få med Sophie», så sa jeg hvis dere gir oss 500.000 hver.

– Jeg skal ha mer, skyter Sophie Elise inn og sier:

– Gi meg én mill., da er jeg der.

«PARADISE»-DRØM: Fetisha Williams sier hun ikke vil gjøre mer reality, men at hun alltid kunne ha tenkt seg å være med på «Paradise».

Men duoen skal altså ikke ha villet være med fordi de ikke fikk godt nok betalt. VG har vært med i kontakt med Viaplay som har følgende kommentar:

– Vi kommenterer aldri rykter og spekulasjoner rundt hvem som skal være deltagere i Viaplay sine produksjoner. Det er hyggelig at Fetisha sier i podkasten at hun alltid har hatt en drøm om å være med i «Paradise». Det er en drøm hun deler med mange, sier programredaktør i Viaplay, Marius Rønnekleiv, i en e-post.

– Det er drit kjedelig

I podkastepisoden diskuterer Sophie Elise og Fetisha utviklingen av realitykonseptet.

Fetisha uttaler at «Paradise Hotel» i en årrekke har vært kritisert for å være «trash-TV», og at det baserer seg på sex og intriger – og at det har vært for lite mangfold.

– Også gir de nøyaktig det. Vi har transrepresentative, vi har tjukke folk, vi har bondeknøler, vi har nørds. Også er det jo de sesongene som har de laveste fuckings seerne ever, sier hun.

– Fordi det er drit kjedelig, skyter Sophie Elise inn.

I det nye konseptet var det innført en rekke nye regler. For første gange kunne deltagerne velge partnere helt uavhengig av kjønn, og de måtte heller ikke dele seng.

Tilbakemeldingene kanalen har fått fra seerne er at det har vært «for lite drama», og at det innimellom har vært «kjedelig».

VGs anmelder omtalte nye «Paradise» som mer «woke» enn noensinne, og stilte spørsmål ved om det ville falle i smak hos seerne.

Mye har altså ettertid tydet på at det ikke gjorde det.

VG skrev i desember at produksjonene tar grep etter seerfall. Nøyaktig hva endringene blir er foreløpig ikke kjent, men ifølge søndagens podkast virker det som at kanalen har forsøkt å rekruttere kjente ansikt for å hente tilbake seerne.