LEI SEG: Rapperen DaBaby er beklager kommentarer han ytret under en opptreden for litt over en uke side. Flere kjente stemmer har gått hardt ut mot han den siste uken.

DaBaby beklager uttalelser: − Jeg vil si unnskyld

På noen få dager har rapperen mistet sponsoravtaler, samarbeidspartnere og jobber. Nå sier Jonathan Lyndale Kirk (29) unnskyld for kommentarene som fikk store konsekvenser.

– Jeg vil si unnskyld til LHBTQ+-miljøet for de sårende og provoserende kommentarene jeg kom med, skriver rapperen i et innlegg på Instagram.

Under en opptreden på «Rolling Loud»-musikkfestivalen i Miami søndag forrige uke ble rapperen DaBaby, filmet mens han uttalte ting som flere har opplevd som støtende.

Kommentarene har blitt oppfattet som homofobiske mot LHBTQ+-personer og nedsettende mot de påvirket av hiv og aids.

– Hvis du ikke dukket opp i dag med hiv/aids eller noen av de dødelige seksuelt overførbare sykdommer som får deg til å dø om to til tre uker hold en lighter opp, var noe av det DaBaby sa live.

Den britiske popkongen Elton John (74) og Dua Lipa (25) er to av flere kjent fjes som har langet ut mot han.

Han legger til at han setter pris på dem som har forklart hvorfor han tråkket feil og innrømmer at kommentarene var feilinformerte.

Dette skjer etter at han blant annet ikke fikk lov til å opptre på festivalen Lollapalooza for to dager siden. Bare få timer før rapperen skulle på scenen publiserte festivalen en melding at DaBaby var fjernet fra programmet.

Onsdag forrige uke mistet han nettbutikken Boohoo som sponsor. I en uttalelse publisert på Twitter går de hardt ut mot rapperen:

– Vi står ved og støtter LHBTQ+ -miljøet, og tolererer ikke hatefulle ytringer eller diskriminering i noen form, står det i innlegget.

Elton John: – Fremmer stigma og diskriminering

Popstjernen Dua Lipa (25), som har samarbeidet med DaBaby med en versjon av sangen «Levitating», fordømte kommentarene på hennes Instagram-story forrige uke skrev Variety.

– Jeg er overrasket og forferdet over DaBabys kommentarer, skrev Lipa.

– Jeg kjenner virkelig ikke igjen dette som personen jeg jobbet med, fortsetter hun.

Hun er tydelig på at hun støtter LHBT+-samfunnet fult ut og etterlyser samhold for å bekjempe stigma og uvitenhet rundt hiv og aids.

Elton John understreker i et innlegg på Instagram på torsdag forrige uke at slike kommentarer får negative konsekvenser for LHBT+-miljøet og de berørt av hiv og aids.

– Dette fremmer stigma og diskriminering og er det motsatte av hva vår verden trenger for å bekjempe Aidsepidemien.

DaBaby unnskyldte deler av kommentarene i en tweet på tirsdag. Han skrev da at det ikke var intensjonen å fornærme noen.

– Alle som har blitt påvirket av aids/hiv, har rett til å bli opprørt, står det blant annet.

I et annet Twitter-innlegg skriver DaBaby at uttalelsene ble tolket helt feil.

