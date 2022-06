BLUNKER IKKE: – Som dere ser blunker ikke dette øyet. Denne siden vil ikke smile. Neseboret mitt vil ikke bevege seg. Jeg er fysisk ikke i stand til å gjøre dem, sier Justin Bieber om de planlagte konsertene.

Justin Bieber avlyser konserter på grunn av ansiktssykdom

I en video publisert på Instagram fredag forteller popstjernen at har fått påvist et syndrom som gjør at han ikke kan gjennomføre konserter den neste tiden.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det var TV 2 som først omtalte denne saken i Norge.

– Som dere ser blunker ikke dette øyet. Denne siden vil ikke smile. Neseboret mitt vil ikke bevege seg. Jeg er fysisk ikke i stand til å gjøre dem, sier han om konsertene.

Bieber skal etter planen holde en konsert i Trondheim 7. august.

Popikonet forteller i en video på Instagram at han har fått Ramsay-Hunt syndrom, som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.

– Kroppen min prøver å fortelle meg at jeg må ta det med ro, slår Bieber fast.

Han sier han skal slappe av og bli frisk, så han igjen kan gjøre det han «ble født til å gjøre».

I begynnelsen av mai ble det kjent at Bieber hadde et mindre sammenbrudd etter bryllupet.

Det forklarte han i et videointervju med Ebro Darden (47) på «The Ebro Show».

– Jeg husker i starten – etter å ha giftet meg – at jeg hadde et lite psykisk sammenbrudd, for jeg trodde at ekteskapet skulle fikse alle mine problemer. Men det gjorde det ikke, fortalte den kanadiske popstjernen.

I stedet gikk han på en smell og begynte å klandre seg selv for å være hyklersk.

Bieber har også tidligere vært åpen om at livet ikke har vært noen dans på roser, hverken før eller etter bryllupet i 2018. Han har innviet omverdenen i alt fra eget rusmisbruk til manglende tillit i forholdet.

Men det er ikke Justin Bieber som har slitt med sykdom. Også kona Hailey Bieber har også hatt sine utfordringer. I mars i år fortalte hun at hun hadde vært innlagt på sykehus med det som ble betegnet som hjernerelaterte symptomer.

– Jeg ble fraktet til sykehus, og de fant ut at jeg hadde hatt en liten blodpropp i hjernen», skrevHailey Bieber selv på på InstaStory.