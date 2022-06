Påtalemyndigheten krever 90 dager i fengsel for vold mot realityprofil

Aktor legger ned påstand om 90 dager ubetinget fengsel for de to mennene som er tiltalt for grov vold mot realityprofilen Cristian Brennhovd (22).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Den ene av de to tiltalte har sagt seg delvis skyldig, mens den andre ikke har erkjent straffeskyld.

Dersom de blir dømt til ubetinget fengsel, betyr det at de eventuelt må sone i fengsel, i motsetning til en betinget fengselsdom, hvor man kan unngå fengselssoning på visse betingelser.

Brennhovd er blant annet kjent for sin deltakelse på realityprogrammet «Ex on the beach».

Krever oppreisning

Ifølge tiltalen skjedde voldshendelsen utenfor et utested i Oslo sentrum 6. oktober i fjor. I tiltalen blir det lagt til grunn at Brennhovd ble lagt i bakken og slått flere ganger, blant annet i ansiktet. Han ble blodig dratt bort fra situasjonen og fikk hjelp inne på utestedet.

Det er lagt ned erstatningskrav på rundt 3200 kroner for ødelagte klær. I tillegg kreves oppreisning på 20.000 kroner.

Brennhovd selv har forklart at han ble banket opp og ranet. Han ble slått bevisstløs, knakk nesen, fikk sprukket leppen og fikk flere blåmerker.

Han har forklart at han var redd for å dø og har slitt med redsel og angst i ettertid.

BANKET OPP: Realityprofilen Cristian Brennhovd ble banket opp på byen i oktober 2021. Rettssaken mot to personer har denne uken gått i Oslo tingrett.

Uenig i påstand om grov vold

Politiet tok selv initiativ til å opprette sak etter at de ble kjent med hendelsen.

I retten tirsdag sa advokat Hilde Marie Ims, som er forsvarer til den ene tiltalte, at hennes klient erkjenner delvis skyld, men er uenig i at det er grov vold.

– Vi er uenige i at kroppskrenkelsen er grov rett og slett. Det er egentlig det. En typisk hendelse på byen der det er alkohol involvert på begge sider, sa hun.

Advokat Henrik Bliksrud er forsvarer til den andre mannen. Han sa i retten at klienten hans ikke erkjenner straffskyld.