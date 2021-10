KJEPPER I HJULENE: Fans av «Thor» får ikke se den fjerde filmen i serien like fort som de trodde.

Disney utsetter flere store filmer

Selskapet har uttalt i en pressemelding at premieren til flere av de kommende Marvel-filmene og «Indiana Jones» utsettes i opptil ett år.

Av Hege Bellika Hansen

Variety og flere amerikanske medier skriver mandag at The Walt Disney Company har varslet en stor utsettelse i utgivelsesplanen.

Derfor må fans av blant annet «Doctor Strange», «Black Panther» og «Thor» vente flere måneder lenger enn forventet på oppfølgerne av de kjente filmene. Men aller mest forsinket er «Indiana Jones»-oppfølgeren som er utsatt nesten et helt år.

Det amerikanske nettstedet skriver at utsettelsene er grunnet produksjonsforsinkelser og ikke manglende inntjening på nyutgivelser.

Flere fans utrykker misnøye på sosiale medier.

Her er den nye utgivelsesplanen:

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» har blitt utsatt fra 25. mars til 6. mai.

«Thor: Love and Thunder» har blitt utsatt fra 6. mai til 8. juli.

«Black Panther: Wakanda Forever» har blitt utsatt fra 8. juli til 11. November.

«Indiana Jones (uten navn foreløpig)» har blitt utsatt fra 29. juli 2022 til 30. juni 2023.

«The Marvels» har blitt utsatt fra 11. november 2022 til 17. februar 2023.

«Ant-Man and the Wasp: Quantumania» har blitt utsatt fra 17. februar 2023 til 28. juli 2023.

Flere andre planlagte filmer som for øyeblikket mangler tittel er også utsatt.

Dette er ikke første gang i år selskapet har annonsert endringer i utgivelsesplanen. I mars skrev Reuters om at den kommende kassasuksessen «Black Widow» ble utsatt fra Mai til July. Den var en del av flere filmer som ble utgitt samtidig på kino og strømmetjenesten Disney+.

Endringen i utgivelsen var grunnlaget for det omtalte søksmålet til hovedrolleinnehaver Scarlett Johansson (36) mot Disney.