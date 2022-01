KONFLIKT: Neil Young mener podkast-vert Joe Rogan og Spotify er ansvarlige for å ha spredt feilinformasjon om coronavaksinen.

WSJ: Spotify fjerner Neil Young-musikk etter podkast-konflikt

Det er meg eller Joe Rogan, sa artisten til Spotify. Nå skal musikktjenesten være i gang med å fjerne musikken hans.

Av Caisa Linea Hagfors

Etter at Neil Young stilte et ultimatum om at enten Joe Rogans podkast eller hans musikk må fjernes fra Spotify, har det hele endt med at det er Youngs musikk som nå skal slettes fra musikkgigantens tjenester.

Det skriver The Wall Street Journal onsdag.

Årsaken? Young mener Rogans podkast har bidratt til å spre feilinformasjon om vaksiner og dermed også skapt vaksineskepsis.

Ultimatumet ble først kjent gjennom et åpent brev til Spotify, som var publisert på hjemmesiden hans. Her skrev den kanadisk-amerikanske musikeren rett ut at musikktjenesten ikke kunne huse både hans og Rogans produkter på en og samme tid.

– Det er han eller meg. Ikke begge, heter det i brevet, som senere ble fjernet igjen fra hjemmesiden.

Han påsto også at Spotify bidrar til å tilrettelegge for å spre feilinformasjon som potensielt kan føre til at folk mister livet.

– Jeg ber om at dette blir gjennomført i dag. Hold meg oppdatert på utviklingen, skrev Young om kravet sitt.

VETERAN: Neil Young (76) er både låtskriver, vokalist og gitarist, og er å regne som en av rockens mest kjente personligheter.

Podkasten til Rogan, «The Joe Rogan Experience», er laget eksklusivt for Spotify. I dag er den en av verdens største podkaster.

Det er særlig én aktuell episode av Rogans podkast om vaksiner som vekket reaksjoner hos flere: I et opprop, omtalt i Rolling Stone, ba 270 helsearbeidere og forskere Spotify ta avstand fra feilinformasjon og konspirasjonsteorier på deres plattformer etter at episoden var publisert.

Siden har det vært knyttet stor usikkerhet til hvordan Spotify ville reagere.

Onsdag ble det imidlertid klart at musikkstrømmetjenesten har tatt truslene på alvor og nå jobber med å fjerne den både kjente rockestjernens musikk.

Det har foreløpig ikke kommet en offisiell uttalelse fra Spotify om avgjørelsen.