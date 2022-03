FYRER AV: Pusha T slipper trolig verdens første fiskeburger-disslåt mot McDonald’s i samarbeid med konkurrenten Arby’s.

Pusha T slipper disselåt mot McDonald’s

Hip hop-stjernen Pusha T skrev den velkjente «I’m Lovin It»-jinglen til hurtigmatkjeden McDonalds for nesten 20 år siden. Men rapperen mener han ikke ble kompensert nok og har nå rottet seg sammen med konkurrenten.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er årsaken til at hele verden elsker det. Nå må jeg knuse det, starter artisten.

Sammen med Arby’s har han lansert kampanjen «Spicy Fish Diss Track» der han snakker ned McDonalds’ Filet-O-Fish og viser til hvor overlegen Arbys fiskeburger er – alt med et glimt i øyet.

– Filet-O-Fish er dritt, og du burde vise avsky, rapper han.

Arbys’s har ikke restauranter i Norge, men er blant de største hurtigmatkjedene i USA. McDonalds har foreløpig ikke kommentert den kommersielle beefen mellom hamburgerkjedene.

Fikk engangssum

Pusha T, som i 2003 var i startgropen av sin karriere, laget jinglen sammen med blant andre superprodusenten Pharrell Williams og superstjernen Justin Timberlake, samt sin bror Malice i gruppen Clipse. Pusha sier nå at han fikk et engangsbeløp, men at han ikke får noen royalties for låten, skriver Rolling Stone.

Artisten, hvis ekte navn er Terrence Thornton, sier han har vært irritert for at han ikke fikk mer for sitt bidrag og Arbys-reklamen var en god måte å få agget ut på.

– Det var rundt en halv million eller en million dollar for meg og broren min, men det er småpenger for hvor lenge reklamen har gått, sier Thornton.

NO BEEF: McDonald’s har foreløpig ikke kommentert Arby’s reklamekampanje og de skarpe anklagene som rettes mot deres fiskeprodukt.

Fra Drake til fiskeburger

Pusha T har gjennom flere år hatt et tett samarbeid med Kanye West, som den siste tiden har vært i hardt vær igjen.

King Push, som han også kalles, har annonsert at West igjen har produsert en rekke låter på hans kommende plate, der også legendene i The Neptunes har bidratt. Pusha T har ublygt allerede utnevnt sin egen plate – som ikke er sluppet ennå – til årets beste, sa han i et intervju med Complex tidligere i år.

Pusha T er ikke noen nykommer når det kommer til disselåter. I 2018 havnet han i lyrisk konflikt med Drake, som kulminerte med den knusende låten «Story of Adidon».

Til Rolling Stone sier artisten at hans nye låt overgår den kulturelle innflytelsen som «Story of Adidon» hadde.

– Jeg har den første fiskesandwich-dissen noensinne, og jeg burde gå ned i historien for det, sier Pusha T og ler.