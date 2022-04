OM COVID: I en videosamtale med en tidligere covid-19 pasient diskuterte dronningen hvordan man opplever smitten.

Dronningen om covid-19: − Man blir svært sliten og utmattet

Dronning Elizabeth som testet positivt for covid-19 i vinter sier at «man blir svært sliten og utmattet av denne forferdelige pandemien».

Av Jørn Pettersen

Det kom frem i en videosamtale den engelske monarken hadde med helsearbeidere ved Royal London Hospital og Asef Hussain, en tidligere covid-19 pasient ved sykehuset, melder nyhetsbyrået Reuters.

I februar ble det kjent at dronningen hadde testet positivt for coronaviruset. Dronningen skal ha hatt milde forkjølelsessymptomer, og det var forventet at hun skulle gjøre enkle arbeidsoppgaver på Windsor, het det den gang i meldingen fra Buckingham Palace, ifølge Reuters.

Det var i en samtale med Asef Hussain som også hadde vært smittet av covid-19 at dronningen uttrykte sin sympati.

– Man blir svært sliten og utmattet av denne forferdelige pandemien, ikke sant?

Asef Hussain hadde vært langt mer alvorlig syk av covid-19 enn dronningen hadde vært og han hadde også mistet familiemedlemmer til sykdommen.

– Det må ha vært en skremmende opplevelse, sa dronningen.

Dronning Elizabeth II er Storbritannias lengst regjerende monark og 6. februar i år passerte hun 70 år på tronen.

22. mars ble det for øvrig kjent at vår egen kong Harald hadde testet positivt for corona.

«Kongen har lettere symptomer, og vil være sykmeldt de neste dagene», het det i en pressemelding på Slottets egne nettsider.