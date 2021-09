NATTSVØMMER: Kaya Wilkins, aka Okay Kaya.

Ukens låter: Highasakite, Imagine Dragons og Brenn

… samt en usedvanlig vakker R.E.M.-cover: Ukens helgelyd er herved servert.

Av Marius Asp

Publisert:

Okay Kaya – «Nightswimming»

De lærde vil nødvendigvis måtte strides om hvilken R.E.M.-låt som er den aller beste. Men en klar kandidat når bandets vakreste sang skal kåres, er utvilsomt den nakne og taktile hymnen «Nightswimming» fra 1992-klassikeren «Automatic for the People». Så også i hendene til Okay Kaya, som den New York-baserte norske artisten og produsenten Kaya Wilkins kaller seg. Versjonen hennes – spilt inn i regi av plateselskapet Jagjaguwar – åpner forsiktig, men bretter gradvis ut et vingespenn av klang og støy som det frister å forsvinne fullstendig inn i. Svært elegant løst.

PÅ KORNET: Highasakites nye låter er ikke helt på jordet. Selv om det unektelig kan se slik ut.

Highasakite – «Keep It Alive»

Det er ikke bare ABBA som slipper to låter på rappen denne uken. Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu, som har brukt de siste årene på å finne seg til rette som duo, følger opp fjorårets EP «The Bare Romantic» med to nye spor i samme gate – bombastiske og synth-tunge åttitallsvibber er med andre ord høyst tilstede. «Tell Her Yourself» er mørkest og mest pompøs, mens «Keep It Alive» er låten det frister å spille om igjen – ikke minst på grunn av en melodilinje som gir liv til et kun moderat spennende lydbilde.

Imagine Dragons – «Monday»

Med fare for å høres ut som en fallert standup-komiker: Hva er egentlig greia med Imagine Dragons? Las Vegas-kvartetten har vært blant verdens største band i et snaut tiår, til tross for at den angstbiterske og elektronikaflørtende stadionrocken deres har vært en konstant kilde til irritasjon helt siden gjennombruddet i 2013. Det nye albumet «Mercury – Act 1», produsert av Rick Rubin, byr blant annet på den syntetiske frekkasen «Monday». Forsøket på å mane frem spøkelset etter Prince er naturligvis dypest sett mislykket, men dette er en av deres klart minst grufulle låter.

Brenn – «Jeg blir så dum»

Vi holder oss til rocken – denne gangen av den mer gøyale sorten: Duoen Brenn har kanskje blitt noen hakk mindre uvørne rent musikalsk enn de en gang var, men de hardtslående søtnosene har fortsatt både humor og meloditeft intakt. «Å herregud, dette året/ jeg peller i det samme såret» er trolig et utsagn flere av oss kan føle på i disse krevende tider. Du skal imidlertid befinne deg langt nede for å bli ytterligere nedtrykt av «Jeg blir så dum», som byr på solkysset og livsbejaende kraftpop av et kaliber man tidligere måtte reise over kjølen for å finne.

Kacey Musgraves – «Justified»

Der Musgraves’ forrige album, countrypop-mesterverket «Golden Hour», var svøpt i den fortsatt ferske kjærlighetens eufori, skal «Star-Crossed», som slippes neste fredag, være en langt mindre lystig affære, basert som platen er på skilsmissen hovedpersonen gikk gjennom i fjor. Det er likevel liten grunn til å tro at eksmannen Ruston Kelly trenger å skjelve i cowboybootsene. Ikke etter denne andresingelen å dømme, i alle fall: «Justified» – et lite nikk til den undervurderte TV-serien, tro? – er en streit og noe anonym poplåt som riktignok er befriende blottet for bitterhet, men som også mangler den uimotståelige refrengteften Kacey har skjemt oss bort med.

deLillos – «Det er havet som er størst»

Jepp, det er lett å henfalle til å nynne tittelen på denne nye deLillos-låten over melodien til Prima Veras «Det er Norge som er bra» (prøv selv!). I det minste før du har hørt den. I realiteten er den vàre balladen – skrevet av Lars Lillo-Stenberg på det åpne hav, som en del av mannskapet på TV-ekspedisjonen «Over Atlanteren» – en typisk storøyd og snurrig meditasjon over menneskets bittelille plass i verdensaltet. «I ukevis du seiler uten en eneste båt å se» er definitivt ikke en formulering på Nobelpris-nivå, men å rime «en dansende gjeng med delfin» (sic) med «genuin» er såpass langt ute at man nesten bare må applaudere det.