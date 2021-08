MÅ MØTE I RETTEN IGJEN: Den tidligere pornostjernen Ron Jeremy (68), her fra juni i fjor da han også stod tiltalt for seksuelle overgrep.

Massive ovegrepsanklager mot pornostjerne

Ron Jeremy (68) er tiltalt for mer enn 30 tilfeller av seksuelle overgrep mot 21 forskjellige ofre.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ron Jeremy erklærte seg ikke skyldig til en lang rekke anklager, blant annet tolv tilfeller av voldtekt, syv tilfeller av tvunget oralsex, mishandel og og penetrasjon med et fremmed objekt.

Han er også anklaget for to tilfeller av å ha forgrepet seg på en bevisstløs eller sovende person, og uanstendig handlinger mot barn under 14 eller 15 år.

Anklagene om seksuelle overgrep går helt tilbake til 1996, og ofrene er i alderen fra 15 til 51 år, skriver ABC.

les også Har laget 2000 filmer – nå er pornolegenden i fritt fall

En 17 år gammel kvinne skal ha blitt voldtatt i en bolig i Woodland Hills i Los Angeles, og en 19 år gammel kvinne skal ha blitt voldtatt under en fotosession. Også en 26-år gammel kvinne og en 38 år gammel kvinne skal ha blitt voldtatt, henholdsvis på en nattklubb og en bar i Hollywood hvor Jeremy var stamkunde.

– Altfor ofte må ofre for seksuelle overgrep lide alene, sier statsadvokat George Gascón.

– Vi må forsikre oss om at de som overlever overgrep har alle muligheter for å få hjelp, både for å lege skadene og støtte til å rapportere om slike lovbrudd.

Jeremys advokat skriver i en e-post Reuters refererer at hans klient er «uskyldig på alle tiltalepunkter».

Han ble arrestert for første gang for over et år siden siktet for flere grove overgrep.

Ron Jeremy er en av de mest kjente mannlige pornostjernene de siste 40 årene og har spilt i over 2000 filmer, skriver Reuters.

Han har også vært «konsulent» for den vanlige filmbransjen, for filmer som «9 ½ Weeks» og «Boogie Nights».

Han må tilbake i retten 12. oktober.