KJÆRESTER: Cristian Brennhovd og Caroline Nitter møttes på «afterski»-versjonen av «Ex on the Beach».

Realityparet delte bilder av omstridt tannbehandling – brøt loven

Forbrukertilsynet sier «Ex on The Beach»-paret brøt markedsføringsloven da de postet bilder før og etter den kosmetiske behandlingen «veneers».

Av Siri Berge Christensen

– Vi ser alvorlig på den aktuelle markedsføringen, da den omhandler en behandling som ikke egner seg for mindreårige og som kan bidra til kroppspress blant de yngste forbrukerne, skriver seksjonssjef i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel i en e-post til VG.

I et brev sendt til Cristian Brennhovd og Caroline Nitter konkluderer Forbrukertilsynet med at kjæresteparet, kjent fra «Ex on the Beach», har overtrådt markedsføringsloven for brudd på markedsføringsskikk overfor barn.

Konklusjonen kommer etter seks måneder der tilsynet gjentatte ganger har etterlyst dokumentasjon fra paret, som i starten av sommeren dro til Tyrkia for å utføre den omstridte tannbehandlingen «veneers».

«Veneers» er en kosmetisk behandling som innebærer en omfattende nedsliping av tennene.

De to delte flittig i sosiale medier om reisen og behandlingen utført på tannklinikken, samt tagget klinikken i postene de la ut. Her er noen av bildene paret delte under reisen:

Foto: Skjermbilde fra Caroline Nitters Instagramhistorie

VG har forsøkt å komme i kontakt med Brennhovd og Nitter for en kommentar, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Ingen av innleggene som VG har sett var merket med reklame, selv om Nitter og Brennhovd i juni uttalte til Nettavisen at tannbehandlingen var sponset av klinikken i Tyrkia.

I ettertid har paret hevdet til Forbrukertilsynet at de betalte behandlingen fullt ut, viser dokumenter som VG har fått innsyn i.

Etterlyste flere ganger

I et videomøte Nitter og Brennhovd hadde med Forbrukertilsynet i juni, skal Forbrukertilsynet ha konfronterte dem med uttalelsene til Nettavisen, og bedt dem om sende dokumentasjon på at behandlingen var betalt.

«Den 04.07.21 mottok tilsynet svar om at det ikke var mulig å sende denne dokumentasjonen da pc-en ikke fungerte på det tidspunktet. Dokumentasjonen ville imidlertid bli sendt når dere var kommet hjem fra ferie.» skriver Forbrukertilsynet i et av brevene.

Til tross for gjentatt henvendelser mottok aldri Forbrukertilsynet dokumentasjon fra realityparet.

«Da vi fortsatt ikke kan se å ha mottatt slik dokumentasjon legger vi til grunn at opplysningene som ble gitt til mediene var korrekte, og at behandlingen var sponset» skriver Forbrukertilsynet.

Spurte om konsekvens

Men selv om de nå har avsluttet saken og konkludert med brudd, får dette ingen konsekvens for Nitter og Brennhovd.

I et møtereferatet fra juni fremkommer det at Brennhovd og Nitter ønsket å vite hvilke konsekvenser det hadde dersom de ikke ga opplysningene tilsynet etterspurte. «De mente at vi ikke ville ha noe sak da», skriver Forbrukertilsynet i referatet.

På spørsmål om hvorfor tilsynet ikke har fattet vedtak i form av for eksempel økonomisk tvangsmulkt når de konkluderer med brudd, svarer Dietzel følgende:

– Forbrukertilsynets primære arbeidsmetode er dialog, og at næringsdrivende skal innrette seg frivillig etter loven. Dette er forutsatt av lovgiver og følger også av markedsføringsloven. De aller fleste saker som tas opp til behandling løses og avsluttes derfor uten bruk av vedtaksmyndigheten.

Dersom forholdet gjentar seg kan vurderingen bli strengere, sier hun.

«Grov»

Dietzel omtaler tannbehandlingen som av «grov og dramatisk karakter».

– Behandlingen innebærer også en varig endring av utseendet. En slik behandling er ikke egnet å markedsføre i kanaler der barn lett kan eksponeres for markedsføringen.

