PÅ TV: Arif Salum er fortiden aktuelle med «Hver gang vi møtes» på TV 2.

Arif om kjæresten: − Helt fantastisk å være sammen med henne

Arif åpner seg om forholdet og sier det var kjæresten som er årsaken til at han tok sjansen på delta i «Hver gang vi møtes».

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er helt fantastisk å være sammen med henne. Hun lærer meg masse og jeg føler jeg har blitt en bedre mann, og håper jeg kan bli en bedre mann for hver dag som går, sier Arif Salum (35) når han gjester i Christine Danckes podkast tirsdag.

Rapperen bekreftet forholdet med Helene Nygård (27) i november i fjor – en kjent Instagrambruker bedre kjent som @hellylife med 380.000 følgere.

– En av de første tingene jeg sa til henne, eller når vi ble sammen, var at «dette er det beste valget du har tatt i ditt liv», ler han før han legger til:

– Det høres jo helt teit ut, det var jo litt på kødd, men jeg mente det litt og. Det er også for å vise henne at jeg faktisk er den fyren jeg viser at jeg er, og prøver å være. Det legger et press på meg.

– Kjærligheten i mitt liv

Rapperen er blitt en av Norges største under eget fornavn. I 2013 vant han NRK Urørt-finalen, og i 2015 vant han Spellemannprisen i klassen urban for albumet HighEnd / Asfalt.

I hiten «Hvem er hun» fra 2019 synger han om å «ta deg med til Zanzibar» – noe han nettopp gjorde med kjæresten før nyåret for å besøke familien han har der.

Ferien ble veldokumentert på begges Instagram, og Nygård uttrykte at det var fantastisk å bli møtt med varme og aksept.

«Jeg er så takknemlig for å ha møtt kjærligheten i mitt liv og for hans snille familie som åpner dørene for meg, og lar meg lære mer om kulturen deres», skrev hun.

Ble spurt flere år på rad

Arif er fortiden aktuell med den nye sesongen av «Hver gang vi møtes».

I Danckes podkast sier Arif at det var Nygård som var årsaken til at han takket ja til å være med i programmet.

– De har spurt mange ganger om å ha meg med og jeg hadde sagt nei hver gang, og var kanskje litt stolt av det og.

– Så sa hun «hva er det med deg? De spør om det her så mange ganger og du sier nei, og du vurderer å si nei. Tenk deg hvor mange artister som hadde drept for å være den situasjonen og i det hele tatt bli spurt om å være med».

Nygård mente at Arif burde ta sjansen, noe han endte opp med å gjøre. Lørdag var sesongens sjette runde av «Hver gang vi møtes» hvor nettopp Arif ble hyllet, og VGs anmelder trillet terning på artistenes opptreden.