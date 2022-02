«MED ALL RESPEKT»: Abubakar Hussain, Anders Nilsen, Sandeep Singhog Galvan Mehidi er programledere i podkasten. Nilsen var ikke med i den aktuelle episoden.

Fjernet klipp fra NRK-podkast: − Gikk for langt

Flere minutter av en podkast-episode av «Med all respekt» er fjernet. Programlederen sier han skjønte at sendingen dro i feil retning, men NRK mener det var «innenfor».

– Jeg syns det er teit, at voksne menn skal oppføre seg sånn. Sånt går ikke veldig inn på meg. Men det er ikke fint, sier Sebastian Suayfeta Jensen (20).

Han er en av fire som stilte opp i VG-artikkelen «Tja, vi elsker». Artikkelen handler om unge voksne som vil dyrke sin flerkulturelle identitet fremfor å bli «en del av flokken», og de ønsker å være motstemmer i debatten «Er jeg norsk nok?».

Mandag 31. januar snakket programlederne Abubakar Hussain, Sandeep Singh og Galvan Mehidi om VG-artikkelen i «Med all respekt» på NRK radio. Artikkelen skaper høylytt diskusjon, og sendingen ble senere publisert som podkast.

Etter å ha forklart hva artikkelen handler om, begynner programlederne å prate:

– Ja, vet du hva, dere er søppel.

– Sorry, vi må gå rett på. Jeg elsker dere unge mennesker. Ikke ta det personlig, jeg sa nettopp at dere er søppel, og jeg beklager det, men nå må jeg bare rante litt på den holdningen. Jeg sier ikke dere personlig, for jeg vet ikke hva dere personlig har gått gjennom. Det jeg mente med «dere er søppel», jeg mente den holdningen ...

«Morrapuler»

Videre fortsetter diskusjonen i flere minutter. De snakker blant annet om hvordan det er å bo i Norge, at man kan si man er norsk når man vil og diskuterer om man har systematisk rasisme i Norge. Til slutt sier en av dem:

– For meg er det morsomt for den artikkelen handler om folk som er liksom halvt meksikaner, halvt norsk, halvt litauer, halvt norsk, og de vil helst være litauer, helst meksikaner ... Dra til Mexico da, morrapuler.

Mesteparten av samtalen har senere blitt klippet vekk fra podkasten.

– Jeg innså under sendingen at jeg dro den i feil retning, og sa under pausen at det var en litt for hard «rant», og at jeg ikke ville ha det med i podkastversjonen, sier programleder Galvan Mehidi (33).

I podkasten var samtalen likevel med. Mehidi sier det skyldtes en glipp, og presiserer at det ble fjernet et par dager senere på hans initiativ. VG har vært i kontakt med Sandeep Singh som bekrefter det Mehidi sier.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Abubakar Hussain. Den fjerde programlederen Anders Nilsen var ikke med i den aktuelle episoden.

Mehidi forklarer at «morrapuler» er et ord som sitter løst i gruppen.

– Vi har hatt det som «merch», og når folk skriver mail til oss så starter de ofte med «hei morrapuler».

Reagerer

Sebastian Suayfeta Jensen (20) er fra Mexico og Brasil. Han sier han skjønte at det ville komme meninger da han stilte opp i VG-saken.

– Men at det skulle bli laget en podkast om det ... Jeg har hørt kommentarer som ble sagt, men jeg har ikke hørt selve klippet, sier han.

FLERKULTURELL: I reportasjen «Tja, vi elsker» forteller Suayfeta Jensen at han følte han måtte legge vekk sin søramerikanske arv som barn. I senere år har han omfavnet farens røtter igjen.

Han forteller at han blir irritert av språkbruken i episoden, men at de får mene hva de vil.

– Hva tenker du om at det er klippet vekk?

– Hvis de først skal mene sånne ting, så stå for det, ikke bli redd for at du får kommentarer på det. Akkurat som med saken vår. Ja, vi har fått reaksjoner på det, men vi står hvert fall for det vi sier.

– Gikk for langt

Programleder Mehidi sier han fikk dårlig samvittighet i ettertid.

– Greia er at jeg er så opptatt av å overveie de gode tingene jeg har opplevd som krigsflyktning til Norge, istedenfor å fokusere på de kjipe tingene jeg har opplevd. Jeg vil ikke at de verste rasistene skal definere hva som er Norge for meg, og da ble jeg kanskje en blanding av ekstra tullete, seriøs og irritert på samme tid. Men det var galt, og etterpå fikk jeg dårlig samvittighet overfor dem.

– Hvor gikk det galt?

– Det gikk for langt. I den artikkelen var det unge folk som åpnet seg om et sårt tema, også er det en 33 år gammel fyr som «ranter» om det, sier han, og legger til:

– Jeg har ikke turt å høre det igjen, jeg blir kvalm av det.

– Sjokkert

Nora Adele Paulauskaite Hagen (19) stilte også opp i VG-artikkelen.

– Jeg ble egentlig veldig overrasket og sjokkert. Det er tydelig at de har sterke meninger om dette temaet, men det virket som de ikke engang hadde lest saken. Det virket som de «shitta» på noen uten å tenke på konsekvensene, sier hun.

Mehidi sier til VG at han angrer på at han ikke leste hele artikkelen før sendingen.

– I programmet leser vi ofte overskrifter og tuller med det, sier han.

STOLT: Paulauskaite Hagen forteller VG, i reportasjen publisert i januar, at hun er klar over at hun har fordeler fordi hun har et «typisk norsk» utseende, men hun er likevel opptatt av å vise frem sin litauiske side.

Det at de bruker ord som «morrapuler» får Paulauskaite Hagen til å reagere.

– Nei, da ble jeg litt sånn «Er dere virkelig så barnslige?». Det er en ting å ha sterke meninger, men det er måten man snakker om dette temaet som berører mange. Snakk om det på en ordentlig måte.

– Hva tenker du om at det er klippet vekk?

– Da må jo noen ha sagt noe for at de har forstått at det er galt, men da burde ikke det blitt lagt ut i utgangspunktet. Det er en stor podkast, spesielt blant minoritetsungdom.

– Innenfor

Redaksjonssjef i NRK Underholdning, Rune Lind, sier podkasten «Med all respekt» redigeres ut fra radiosendingen som fortsatt ligger i appen NRK Radio.

– Han er selvsagt i sin fulle rett til å gi tilbakemelding om hva han ønsker skal bli tatt med i podkasten eller ikke, selv om stikket er innenfor hva «Med All Respekt» kan snakke om. Men her har det skjedd en misforståelse i kommunikasjonen mellom programledere og prosjektet for øvrig, siden klippet likevel kom med i podkasten, skriver han i en e-post.

– Da programlederen ble oppmerksom på dette, ba han om at det ble tatt ut. Noe som ble gjort.

– Hva tenker NRK om det VG-kildene sier om det aktuelle stikket i «Med all respekt»?

– Vi har forståelse for at uttrykket til «Med All Respekt» kan virke provoserende på enkelte. Med dette er deres form. Og vi tenker ikke de omtalte utsagnene skader denne debatten, skriver Lund.

