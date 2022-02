SETTER REKORD: Karpe-duoen Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Seks av seks Karpe-låter på strømmetoppen: − Det har vi ikke vært borti før

Akkurat nå er det «diaspora-pop» som fenger det norske musikkpublikumet. Alle låtene på Karpes siste album legger seg i kø øverst på listene over de mest strømmede låtene i Norge, én uke etter utgivelsen.

Av Eirik Wichstad

Publisert:

En uke etter at «Karpe» satt sitt siste album «Omar sheriff (del 1)» har Montebello-duoen satt nye rekorder.

Platen inneholder seks låter og samtlige av dem ruver på toppen av listen over den mest strømmede musikken på Spotify.

Ikke overraskende ligger platen øverst på album-topplisten også.

Gruppens manager, Silje Larsen Borgan mener tallene forteller en historie om røtter, familie, oppvekst og tilhørighet.

Første til sjette

– Alle låtene på albumet kaprer topplassene fra nummer én til seks på singellisten. Det har vi ikke vært borti før, sier pressekontakt i IFPI Simen Idsøe Eidsvåg.

IFPI er en forening som representerer musikkselskaper og står bak strømme-topplisten som Idsøe Eidsvåg viser til.

– Det er selvfølgelig gøy at et norsk band setter en slik rekord, sier han.

I senere tid er det bare Drake sitt siste album «Certified Lover Boy» som kan måle seg med suksessen til «Karpes» nye album, som hadde flere låter på topplisten, nevner han.

Les VGs anmeldelse av albumet her: Leker uten grenser



ALBUMET: «Omar sheriff (del 1)» troner øver på topplisten over antall strømminger første uken i februar.

«Diaspora-pop»

Karpes manager Silje Larsen Borgan er kortfattet i sin kommentar om strømmetallene. Hun legger størst vekt på hva gruppen ønsker å formidle med musikken sin.

– Fine tall og rekord er gøy, skriver hun i en e-post til VG.

– Men viktigst av alt; dette er «diaspora-pop», og bak disse tallene ligger det utallige historier om røtter, tilhørighet, familie og oppvekst. At prosjektet gir en stemme til mennesker som vokser opp som eller tett på third culture kids, og lager en slags bro mellom egen og foreldres kultur – det er det største for oss.

«Diaspora-pop» er betegnelsen som brukes om musikk som tematiserer erfaringer med å vokse opp som flerkulturell.

FORNØYD: Silje Larsen Borgan sier de er stolte av albumet.

Larsen Borgan setter strømmetallene i et samfunnsperspektiv.

– At denne musikken er den mest strømmede akkurat nå sier ikke bare noe om prosjektet og låtene, men noe om Norge, skriver hun.

– Stolte

– Hvordan står mottagelsen i forhold til forventningene deres før platen ble sluppet?

– Vi har ikke brukt tid på å forvente, vi har egentlig bare jobbet til det var ute. Nå er vi stolte, skriver Larsen Borgan.

Tittelen på albumet bærer bud om en oppfølgerskive. Hun holder imidlertid kortene tett til brystet på spørsmål om når den kommer.

– Det kan jeg ikke kommentere, svarer hun.