ÅPNER OPP: Shirin Antaki har denne sommeren vært aktuell med «Paradise Hotel». Nå snakker hun om den tøffe oppveksten.

«Paradise»-Shirin mistet faren som tiåring: − Jeg har måttet oppdra meg selv

Faren hennes lå for døden uten at hun visste det. I ettertid var Shirin Antaki flere ganger på barnevernsinstitusjoner.

Av Siri Berge Christensen og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Denne sommeren har vi sett henne le, gråte og skrike utallige ganger på TV-skjermen. Shirin Antaki har nemlig vært involvert i mye drama under årets sesong av «Paradise Hotel».

– Jeg pleier egentlig ikke vise så mye følelser, men der inne ble alt snudd på hodet, sier hun til VG.

Den 20 år gamle jenta fra Oslo trives med å være på TV, men sier det er uvant å se seg selv på den måten.

– Jeg er alltid lukket og skeptisk til nye folk. Det er vanskelig å åpne seg når man er vant til å bli dolket i ryggen, eller hatt folk som har stått deg nært svikte deg gang på gang.

– Hva mener du med det?

– Ja, hvor skal jeg begynne, sier hun og trekker på det.

LUKKET: Shirin er ikke vant til å vise så mye følelser i virkeligheten, som hun har gjort på TV. – Jeg har ikke vært vant til å håndtere følelsene mine, og jeg har kanskje reagert litt feil der inne, sier hun om reaksjonene etter «Paradise Hotel».

– Gjennom hele oppveksten og barndommen, har jeg hatt folk rundt meg som har sviktet meg eller ikke vært der for meg i tøffe perioder. Og hvis noen bryr seg føler jeg det bare er snakk om et tidsspørsmål før de forsvinner igjen.

For da Shirin var ti år, mistet hun den personen som betydde aller mest for henne.

– Jeg har alltid vært veldig pappajente, og da foreldrene min skilte seg noen år tidligere tilbrakte jeg den meste tiden hos han.

Det at pappaen begynte å være mye syk, og at han i en lengre periode var inn og ut av sykehuset, ble overskygget av alt det morsomme de gjorde sammen.

– Vi bodde på Tøyen i fjerdeetasje, og når vi gikk opp trappene ble han andpusten og kunne plutselig spy. Men likevel tenkte jeg ikke særlig over det.

– Etter hver ble det oftere og oftere at jeg måtte besøke han på sykehuset, og jeg husker jeg syntes det var rart at jeg ikke helt forsto hva som skjedde.

Pappaen hennes hadde kreft og fikk cellegift. Men det visste ikke Shirin.

BLANKE ØYNE: Pappaen var den personen som sto nærmeste Shirin. Da han plutselig var borte ble verdenen hennes snudd på hodet.

– Den siste gangen jeg besøkte han, prøvde han å skrive noe til meg på et ark, men det hadde han ikke krefter og energi til. Han havnet så i koma, men jeg fikk beskjed om at han kom til å våkne igjen.

Men faren hennes våknet aldri igjen. Og det var ikke før den dagen han døde hun fikk vite hva som hadde foregått.

– I tillegg til at jeg akkurat hadde mistet den personen som betydde mest for meg, fikk jeg vite at han hadde hatt kreft. Jeg visste ikke at han var på vei til å dø, så du kan jo bare tenke deg hvilket sjokk det var for en tiåring å få i ansiktet.

– Han ga meg hele verden, og all oppmerksomhet og tid til meg. Og plutselig var han borte.

Gråt hver dag

– Hvordan taklet du det?

– Jeg var helt knust, men min umiddelbare reaksjon var å trekke meg unna og være for meg selv.

– Jeg husker at folk reagerte på at jeg ikke viste følelser, men jeg gråt hver kveld når jeg var alene. Jeg gikk til psykolog, men åpnet meg heller ikke der.

Etter pappaen døde ble hverdagene vanskelige for Shirin, og hun følte seg mye alene.

– Alle rundt meg hadde jo både mor og far, jeg var den eneste som ikke hadde det. Det var ikke lett å snakke om, og det gjorde skolen vanskelig.

FØLTE SEG ALENE: Etter en lang periode hvor hun følte seg alene havnet Shirin i et «dårlig miljø», og barnevernet ble en del av livet hennes.

Til slutt nektet Shirin å gå på skolen. Barnevernet kom inn i bildet, og som et tiltak ble hun sendt for å bo på et internat i en liten periode. Det som var ment som en forbedring, gjorde vondt verre for Shirin.

Inn og ut av institusjoner

– Jeg fulgte ikke regler og kom hjem når jeg ville. Det kom flere bekymringsmelding om at jeg var i et dårlig miljø, og det endte med at barnevernet tok meg fra mamma fordi de mente at hun ikke var ansvarlig nok til å ha ansvar for meg.

VG har vært i kontakt med Shirins mor, som har blitt forelagt denne saken i sin helhet.

– Shirin og jeg har nok forskjellig virkelighetsoppfatning, og det er mulig årsaken ligger i traume etter tapet av sin far. Kommunikasjonen oss imellom har til tider vert utfordrende, slik det er i mange mor og datter forhold med to sterke viljer, sier mammaen hennes til VG.

Hun understreker at hun aldri ble fratatt omsorgen for datteren, men at det stemmer at Shirin tilbrakte perioder på ulike institusjoner lengre vekk fra byen.

På dette tidspunktet gikk Shirin på ungdomsskolen, og følte hun gikk glipp av mye av tenåringslivet.

– Har du forståelse for at barnevernet ønsket å hjelpe?

– Både og. Det var jo en grunn for at de plasserte meg der, men noe som jeg brant veldig for var cheerleading. Jeg trente nesten hver dag i Oslo, og at de tok fra meg det eneste jeg brant for kunne de håndtert annerledes. Det førte til at jeg utagerte enda mer, sier Shirin.

– Har ingen oppdragelse

Utageringen resulterte også i utallige rømningsforsøk. Noen ganger lykkes hun, andre ganger ikke.

– Det var vanskelig når det var så langt unna. De kjørte etter mens jeg løp, helt til jeg ble så sliten at jeg satte meg i bilen, ler hun, før hun blir alvorlig igjen:

– Det har vært mange hendelser og mye som har skjedd. Jeg har gjort mye feil, men jeg har nok ikke fått den oppfølgingen jeg trengte som barn. Jeg mangler mye skole, og har egentlig ingen oppdragelse. Jeg har måttet oppdra meg selv.

STOLT AV SEG SELV: Selv om Shirin har hatt en tøff oppvekst, er hun glad for hvordan livet ser ut i dag.

Shirin forteller at hun hadde lite kontakt med mammaen da hun vokste opp, og at deres forhold var anstrengt da de bodde sammen.

Etter at Shirin flyttet hjemmefra har forholdet deres blitt bedre.

– Etter «Paradise» har folk sagt at hun er en dårlig mor, og at hun må skamme seg for at hun har meg som datter. Men folk vet ikke vår historie, og folk vet ikke hvilken relasjon vi har. Det at jeg er med på «Paradise» er et valg jeg har tatt, og er ikke noe som bør gå ut over henne.

– Hva tenker du om at mange har reagert på oppførselen din på «Paradise Hotel»?

– Det kan jeg forstå. Jeg har ikke vært vant til å håndtere følelsene mine, og jeg har kanskje reagert litt feil der inne. Men det å se seg selv og kunne reflektere over reaksjonene mine har jeg lært mye av.

– Vekker alle følelser

Det er mye fra oppveksten som preger henne den dag i dag.

– Det plager meg at jeg ikke visste at pappa var syk før han døde, og det har påvirket meg veldig. Det at jeg mistet han så tidlig har også gjort at jeg har issues med menn, og det er nok derfor jeg så raskt skyver folk unna meg.

Men hun er også stolt over det hun har fått til.

– Jeg kjøpte leilighet på egen hånd som 19-åring. Jeg droppet ut av VGS, men jobber nå i en stilling som egentlig krever bachelor i HR. Det handler om å være sterk, og se andre muligheter. Hadde jeg ikke gått gjennom dette hadde jeg ikke vært den jeg er i dag, ikke fått til det jeg har gjort og vært så sterk.

Torsdag i forrige uke var det ti år siden pappaen gikk bort.

Shirin savner pappaen sin, og tror han hadde vært stolt over henne i dag.

– Jeg savner han mye. Jeg besøker ofte graven hans, men det er tøft å gå der fordi det vekker alle følelser. Men jeg tror han hadde vært veldig stolt av meg om han levde.

Nå håper hun å kunne bruke TV-deltagelsen til noe godt.

– Da jeg var yngre og holdt jeg alt inne, og det førte til at jeg i en ung alder var nær å bare gi opp livet. Så jeg håper at det å dele denne historien kan hjelpe andre. Det har vært vanskelig å prate om dette tidligere, men nå føler jeg meg klar.