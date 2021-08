FLYTTER: En av de største i «Sway House» går til kollektivers største konkurrent.

Bryce Hall går til rival-kollektiv

Internett-stjernen avslører at han har byttet vennegjeng og blir en del av «Hype House»-samarbeidet.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Influencer Bryce Hall (22) annonserer for sine 3,6 millioner følgere på YouTube at han går til erkerivalen «Hype House» etter at han forlot «Sway House», hvor han var den uoffisiell leder.

Flere av fansen til 22-åringen var i sjokk da Hall annonserte at han skulle forlate «Sway House», skriver Dexerto. Han har i etterkant uttalt at han ikke har noen venner igjen fra tiden i «Sway House».

«Hype House» ble grunnlagt i desember 2019 og er et influencer-kollektiv i en villa i Los Angeles, på omtrent 1300 kvadratmeter, ifølge Insider.

– Triste tider, sier Hall om tiden i «Sway House».

Flere trodde influenceren hintet til at han skulle få et eget hus da han fortalte at han skulle flytte ut fra det forrige kollektivet, men nå er det klart at han blir en del av en ny gjeng.

Flere av de største stjernene på TikTok har vært tilknyttet «Hype House», blant annet Charli og Dixie D’Amelio. Medlemmene samarbeider for å lage innhold til sosiale medier. D’Amelio-søstrene fortalte i fjor at de forlot kollektivet fordi de ikke ønsket å være en del av forretningsdelen av samarbeidet.

– Mitt verste mareritt blir sant. Jeg startet i «Sway House» som leder, og nå blir jeg med i «Hype House» under Thomas, sier 22-åringen i videoen.

En del av avsløringen er at han blir tatt imot i sin nye bolig av Thomas Petrou, som grunnla «Hype House».

Hall har over 20 millioner følgere på TikTok og hans ekskjæresten Addison Rae, den tredje mest fulgte på TikTok, har tidligere vært en del av kollektivet hvor 22-åringen nå flytter inn – de to slo opp tidligere i år.

Bryce Hall har tidligere blitt kritisert for sine ytringer i sosiale medier. Han ble blant annet utestengt fra YouTube i en uke på grunn av trakassering og nettmobbing.