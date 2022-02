PODKAST: Joe Rogan har fått kritikk for innholdet i sin podkast.

Full forvirring: Joe Rogans podkast borte fra Spotify

Det koker på Twitter mandag morgen. Joe Rogans podkast er utilgjengelig på Spotify.

Strømmetjenesten viser kun en feilmelding når man prøver å gå inn på podkasten The Joe Rogan Experience.

Det er ikke kjent hva som er årsaken til at podkasten er utilgjengelig fra strømmetjenesten.

Spotify-brukere fra hele verden skriver om problemene på Twitter. Spotify har ikke kommentert hva som er årsaken til nedetiden.

Akkurat nå er Spotify øverst på Twitters trending-liste.

FEILMELDING: Denne beskjeden kommer opp når en prøver å finne podkasten på Spotify.

Joe Rogan har vært i hardt vært etter at Neil Young og Joni Mitchell har trukket sin musikk fra Spotify i protest.

Det protesterer mot innhold på Rogans enormt populære podkast på strømmetjenesten.

De mener han har spredt farlige påstander om corona og vaksinering i podkasten.

I en ti minutter lang Instagram-video postet i slutten av januar kommenterer han anklagene.

– Jeg er veldig lei meg for at de føler det slik. Jeg ønsker det absolutt ikke slik. Jeg er en Neil Young-fan, jeg har alltid vært en Neil Young-fan, sier 54-åringen, og legger til at han ikke er sint på artistene.

I begynnelsen av februar fjernet Spotify mer enn 70 episoder av podkasten.