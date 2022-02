STOR FØLGERSKARE: Tommy Sharif publiserer innhold på to Facebook-kontoer og en Instagram-konto, som til sammen har over 50 000 følgere.

Tommy Sharif dømt for netthets – to år senere opplever flere at han fortsetter

Tommy Sharif ble dømt for netthets mot Stormberg-eier Steinar Olsen i 2020. Nå opplever Olsen og flere samfunnsdebattanter at dekkprofilen publiserer innlegg om dem i sosiale medier. Sharif sier selv at han vil slutte med slike innlegg.

Av Silje Lien Sveen

– Det spres løgner og konspirasjonsteorier om dem som våger å være uenig med Sørlandsnyhetene-nettverket. Det er seksualiserte bilder, personangrep og grov netthets.

Det forteller Stormberg-eier og tidligere lokalpolitiker for Høyre i Kristiansand, Steinar J. Olsen (51), til VG.

I november 2019 anmeldte Olsen realityprofilen og den selverklærte dekkongen Tommy Sharif (45), som følge av flere innlegg på Sharifs kontoer i sosiale medier. Sharif ble ilagt et forelegg på 20.000 kroner av politiet.

Sharif ble i februar 2020 også dømt til å betale 130.000 kroner i oppreising, etter at han i et Facebook-innlegg hevdet at Stormberg utnyttet Nav-systemet og at Olsen hadde syltet ned penger i Kina.

Da Olsen anmeldte Sharif i 2019, var det om lag 200 innlegg på Sharifs kontoer som omhandlet ham og Stormberg. I dag er det ifølge Olsen publisert 700 tilsvarende innlegg, til tross for at Sharif ble dømt for forholdene for to år siden.

Sharif har blitt forelagt alle påstandene mot ham i denne saken, men ønsker ikke å svare konkret på anklagene eller på VGs spørsmål. Han har sendt et lengre svar på e-post som han har krevd å få trykket i sin helhet, noe VG ikke har etterkommet. Han har også kommentert saken på sin egen Facebook-side.

KRITISERTE FACEBOOK-SIDE: Innleggene mot Stormberg-eier Steinar J. Olsen, startet i 2019, etter at han kom med kritikk mot den omstridte Facebook-siden «Sørlandsnyhetene».

– Omfanget av netthets er så massivt at det er noe manisk over det hele. Det er en usunn opptreden å bruke hets og hatefulle ytringer, for å gjøre det så ubehagelig man kan for andre å delta i samfunnsdebatten, sier han.

Olsen sier til VG at han har vurdert å anmelde saken på nytt.

– Jeg er ganske sikker på at det nå er sterkere grunnlag for å bøtelegge eller fengsle Sharif, enn det var da politiet etterforsket saken i 2020. Men per i dag har jeg ikke gått til ny anmeldelse.

– Hvorfor ikke?

– Både politiet og domstolen har allerede konkludert med at trakasseringen og hetsen som Sharif systematisk publiserer er lovstridig. Derfor er det kanskje lite sannsynlig at han vil endre oppførsel selv om han blir dømt på nytt.

ANMELDT: Dette innlegget ble publisert på en av Tommy Sharifs Facebook-kontoer, etter at han ble anmeldt av Steinar J. Olsen. Skjermdump 2. mars 2020.

– Ute etter å angripe

Sharif har flere ganger, sammen med Bli Vakker-gründeren og en av mennene bak den omstridte Facebook-siden «Sørlandsnyhetene» Einar Øgrey Brandsdal, blitt anklaget for ufin retorikk mot sine meningsmotstandere. Sharif har tidligere uttalt at han har et vennskap til gründeren.

Olsen trekker frem flere andre personer som sier de mottar samme type hets av nettverket bak Sørlandsnyhetene. VG har snakket med flere av dem.

– Man ser at det er en mobbekultur bak dette, som er fullstendig ekkel og bare ute etter å angripe, forteller tidligere SV-politiker og kristiansander Melissa Lesamana (43), til VG.

Hun har gjentatte ganger vært utsatt for innlegg på Tommy Sharifs offentlige Facebook- og Instagramkontoer.

Ifølge Lesamana, kommer innleggene fra Sharif når noen kommenterer eller kritiserer noe Brandsdal eller Sørlandsnyhetene i nåtid eller tidligere har vært positive til. Hun forteller at hun mottar det hun omtaler som hets, hver gang hun ytrer seg offentlig.

– Det er hele tiden stikk om at jeg ikke er redelig. De forsøker på karakterdrap og på å få ødelagt folk, sier Lesamana.

fullskjerm





PUBLISERT ETTER DOMMEN: Sharifs og Lesamanas ansikter redigert inn på et annet brudepar.

Innleggene mot Lesamana startet etter at hun sammen med Arbeiderpartipolitiker Eirik Dåstøl Langeland, ga ut en bok om Sørlandsnyhetene høsten 2021. Flere av dem skal senere ha blitt slettet, men VG har mottatt en rekke skjermdumper som viser innlegg som rommer alt fra lange, ordrike tekster til vulgære memes.

VG har vært i kontakt med Bli Vakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal, som ikke ønsker å kommentere saken.

KRITISK: Den tidligere SV-politikeren Melissa Lesamana har flere ganger kritisert Sørlandsnyhetene, og har blant annet skrevet bok om den omstridte Facebook-siden.

– Satiren har vært mitt våpen

Sharif har blitt forelagt alle påstandene mot ham, men ønsker ikke å svare konkret på anklagene eller på VGs spørsmål. Han har sendt et lengre svar på e-post som han har krevd å få trykket i sin helhet, noe VG ikke har etterkommet.

Det samme innlegget har han publisert med sin egen Facebook-side tirsdag denne uken. Han skriver at han i tiden etter fengselsoppholdet har brukt mye tid på sosiale medier for å få folk til å smile og le.

– Jeg hadde også mange meninger i politisk karakter som ikke alltid falt i god jord for dem som var uenige. Mine kommentarer fikk ofte stor oppmerksomhet og mye likes, mens de som mislikte meg ofte fikk 0 og få likes, skriver han blant annet i innlegget.

Sharif skriver også at han begynte med netthets etter å selv ha blitt utsatt for det, og at han har drevet med det han kaller satire-bilder på sosiale medier. Samtidig skriver han at dette er noe han har lagt bort.

– Det kostet mye for meg å kjempe mot noen av Norges rikeste og mektigste mennesker, skriver han.

– Jeg har også lyst til å nevne at selv om jeg har blitt utsatt for masse netthets, så vet jeg at mine satiriske bilder kan oppfattes som netthets. Men for meg har satiren vært mitt våpen mot kloakken på sosiale medier.

Han skriver videre at han ønsker å se fremover til en verden uten netthets, at han etter han la det bak seg har kjent på en stor glede i livet.

– Jeg har mer energi. Jeg er gladere til sinns, og jeg setter mer pris på venner og familie. Og når alt kommer til alt, så er det familie og venner som betyr mest i livet. Nå vil jeg pleie tiden med den, fremfor å hate mennesker som hater meg.

– Fullstendig ødelagt

Lesamana og Olsen mener hele debattmiljøet i Kristiansand, er påvirket av det de omtaler som hets i sosiale medier.

– Mange unge er redde for å si hva de mener når enkelte voksne systematisk trakasserer folk de er uenige med. Det er en veldig skummel utvikling, sier Olsen.

Lesamana forteller at mange i Kristiansand er redde for hva de kan bli utsatt for hvis de ytrer seg - også på partipolitisk plan.

– Debattmiljøet er fullstendig ødelagt, og jeg skjønner ikke hvordan man skal rette opp i det, sier Lesamana.

Hun sier at hun har snakket med flere i Kristiansand, som sier de ikke orker å delta i samfunnsdebatten, i frykt for å bli utsatt for karakterdrap.

– De ødelegger hele det demokratiske grunnlaget.