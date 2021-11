DELER UT SINE FØRSTE MILLIONER: Vår ferske kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) ønsker å sette et større søkelys på kunstnerøkonomien enn det hun mener var tilfelle gjennom åtte år med Høyre-regjering.

Kulturministeren: − Vil styrke kunstnerøkonomien

Anette Trettebergstuen setter av totalt 60 millioner kroner for å styrke kunstnerøkonomien fordi hun mener denne gruppen er spesielt sårbar og utsatt økonomisk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Pandemien har vist hvor små marginer kultursektoren har å gå på. Mange sliter økonomisk med mange og usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter, mener den ferske statsråden.

Forslaget er nedfelt i Hurdalsplattformen og legges frem når regjeringen Støre presenterer sine endringer i Statsbudsjettet i morgen, mandag.

VG møter kulturministeren på Kunstnernes Hus i Oslo, der utstillingen «Jeg teller til hundre» åpnet i helgen. Utstillingen viser verk av 16 enkeltkunstnere og et prosjekt med tre deltakere. Kunstnerne er mellom 15 og 20 år, utstillingen er kuratert av ungdom mellom 16 og 19 år, samt to mentorer.

Fremtidens kunstnere og kunstkuratorer.

– Vi har et hårete mål med oss selv at det skal være mulig å leve av å være kunstner, sier Anette Trettebergstuen mens hun lar seg imponere av de unge kunstnerne.

OMVISNING: I helgen fikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen omvisning på Kunstnernes Hus av Mateo Jimenez Tilrem fra Blikkåpner, en organisasjon som driver kunstformidling av og for unge.

– Derfor er kunstnerøkonomien en viktig pilar i vår kulturpolitikk. Så de to korte ukene vi har hatt på å gjøre om på Høyre-budsjettet, så legger vi på 60 millioner kroner i en ren kunstnerøkonomi-pakke. Da får vi skapt blant annet skapt 100 nye arbeidsstipender for neste år, sier Trettebergstuen, og lover at kunstnerøkonomien blir et satsningsområde når Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal sy sammen sin kulturpolitikk.

For Høyre-vinden i norsk kulturpolitikk skal snus, sier Trettebergstuen, men vår nye kulturminister er likevel mer forsiktig i sin kritikk av forgjengeren Abid Raja enn da hun var i opposisjon.

– Abid ble kulturminister rett før landet stengte ned, så det er klart det blir vanskelig å være kulturminister når en pandemi treffer bransjen, sier hun.

– Men jeg mener jo at Høyre-regjeringa gjennom de siste åtte årene har lyttet litt for lite til kulturen. Det har vært for mye fokus på andre ting enn det som er kjernen, og det å styrke de kjente og kjære virkemidlene som man vet fungerer, har vært mangelvare. Vi vil tilbake til det sporet, slik som også kunstnerne og kunstnerorganisasjonene ber om selv, sier Anette Trettebergstuen.

– Av andre ting; hvordan ser du på kravet om å forlenge Regjeringens kompensasjonsordninger for kulturfeltet frem til neste sommer?

– Ja, vi ser på det. Kompensasjonsordningen er nå vedtatt utvidet frem til nyttår, så det får vi ikke gjort noe med, men det vi må se på er om det blir en vinter med nye utbrudd og se på hva vi kan ha i bakhånd i forhold til det. Men dette vi kommer vi tilbake til, i god tid før jul.

Også i forhold til Kulturrådet, som har fått mye kritikk for sin forvaltning av coronastøtte-ordningene, mener hun at det kan bli aktuelt med en evaluering av deres arbeid, dersom ordningene forlenges ytterligere.

– Da tenker jeg vi må ta en runde på hvordan ting har fungert, og hvordan det kan gjøres bedre. Men Kulturrådet fikk en veldig vanskelig oppgave med å både lage og forvalte støtteordninger til veldig mange, på veldig kort tid i en allerede presset organisasjon, sier hun.

Drøyt 33 millioner av kunstnerøkonomi-pakken går til nye arbeidsstipend.

I den ferske millionpotten som legges frem mandag ligger det også 20 millioner til Norsk kulturfond som fordeles likt mellom musikkfestivaler og aktører (artister) som opptrer på disse.

Fond for lyd og bilde får ytterligere to millioner kroner for å skape økt kunstnerisk aktivitet og mer formidling og produksjon av kunst over hele landet.

Det etableres en tilskuddsordning innenfor norsk scenekunst, søkbar ved påsketider neste år, på fire millioner kroner.