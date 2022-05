SKUESPILLER: Jesse Williams, her under GQ Men Of The Year Celebration i California i fjor.

Raser mot snikfoto av naken Jesse Williams på scenen

Tross forbud mot å fotografere under Broadway-forestillingen «Take Me Out», har et bilde av en naken Jesse Williams (40) lekket ut.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bildet av den tidligere «Grey’s Anatomy»-skuespilleren har siden mandag spredt seg i sosiale medier, noe som får teater-fagforeningen Actors' Equity Association til å se rødt.

– Vi fordømmer på det sterkeste at bilder og videoer spres av våre medlemmer når de opptre nakne, sier Kate Shindle, president for Actors' Equity Association ifølge People.

– Seksuell trakassering

AEA, som representerer 51.000 medlemmer, sier at skuespillere på jevnlig basis går med på å være sårbare på scenen fordi «det må til for å fortelle vanskelige og utfordrende historier».

– Men det betyr ikke at vi sier ja til at disse sårbare øyeblikkene skal spres for all verden etter at noen har snikfotografert i salen. Under enhver oppsetning er det en gjensidig forståelse mellom publikum og skuespillerne at man deler en begrenset opplevelse, der og da. Den tilliten gjør det mulig for oss å blottstille oss både følelsesmessig og fysisk, sier Shindle videre.

– I dette tilfellet snakker vi både om seksuell trakassering og grovt brudd på samtykke, legger hun til.

TEATERKOLLEGER: Jesse Tyler Ferguson (t.v.) og Jesse Williams under et Broadway-arrangement i april. Førstnevnte spiller også «Take Me Out».

Williams tar tilsynelatende hendelsen med fatning. Da 40-åringen besøkte talkshow-vert Andy Cohen mandag, ble han spurt om hva han mener om bildelekkasjen.

– Det er en kropp, og når du har sett det, så gir du blaffen. Det viser en gutt. Jeg må bare la være å gjøre en stor greie ut av det, svarte Williams ifølge Entertainment Weekly.

Les også Bråstopp for Sarah Jessica Parker og ektemannen på Broadway Først fikk Matthew Broderick (60) corona. Nå er også Sarah Jessica Parker (57) smittet – og teateroppsetningen lagt…

Second Stage Theater, som står for produksjonen av oppsetningen, har i en skriftlig uttalelse sagt at det er «svært uheldig at en gjest i salen velger å være så respektløs».

«Å poste dette på nettet, er slemt og et uakseptabelt brudd på fortroligheten mellom en skuespiller og en tilskuer», lyder det i pressemeldingen, ifølge Deadline.

Det er fotoforbud under forestillingen, og nå skal det settes inn ekstra vakter for å forsøke å forsikre seg mot at hendelsen gjentar seg.

Les også Har skjedd før: Naken «Game of Thrones»-stjerne skapte kaos Publikum blåste en lang marsj i fotoforbudet da Emilia Clarke (24) kastet klærne på teaterscenen.

I nyoppsetningen «Take Me Out» spiller Williams hovedrollen som Darren Lemming, en stjerne-baseballspiller som står frem som homofil, og som møter en rekke fordommer. Denne uken ble det kjent at 40-åringen er nominert til den gjeve Tony-prisen for innsatsen.

Allerede i fjor sommer ble det klart at rollen ville innebære en lang nakenscene.

– Det jeg kan si om saken, er at det er skremmende på alle de riktige måtene, uttalte Williams til talkshow-vert Ellen DeGeneres i fjor.

Han sa at det «er sunt å pushe egne grenser selv om man er redd».

– Noe av det aller beste med den jobben jeg har hatt så lenge, er den tryggheten den fører med seg. Derfor er jeg glad for å gjøre noe nytt nå, forklarte han.

Det var i fjor vår at nyheten kom om at Williams skulle sjekke ut av «Grey’s Anatomy» etter 12 sesonger. En måned etterpå kom årsaken – nemlig at han skulle opptre på Broadway i New York, verdens mest berømt teaterscene.

I sykehusserien spilte Williams rollen som kirurgen Jackson Avery.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: