REAGERER: Andrea Sveinsdottir og Anette Hovland er to av mange kjente ansikt som reagerer på Instagram sine endringer.

Influencere ut mot Instagram-endringer: − Helt krise

En rekke kjente profiler reagerer på at Instagram går gjennom store endringer. Andrea Sveinsdottir frykter at endringene kan gå utover influenceres samarbeid med annonsører.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er helt krise, sier Sveinsdottir til VG.

Hun ble først kjent etter at hun deltok på «Paradise Hotel» i 2017 og «Love Island» året etter. Siden har hun vært en velkjent influencer, og Instagram har vært en av hovedplattformene hennes.

Nå retter hun kritikk mot den såkalte feeden til den populære plattformen. Og hun er ikke den eneste:

En rekke kjente personer har de siste dagene delt sin frustrasjon over «nye Instagram» og repostet dette innlegget på sin instagramstory.

Brukeren som står bak innlegget skriver at hen ønsker å starte bevegelsen «Make Instagram Instagram again» for å «ta tilbake den gamle Instagrammen».

I skrivende stund har innlegget over 950.000 likerklikk – et tall som stadig øker.

Innlegget er delt av kjente norske profiler som Triana Iglesias, Amalie Olsen, Nina Sandbech, Emilie Tømmerberg, Ida Johansen Aaserud og Nellie Krokstad – for å nevne noen.

Også en av verdens største Youtube-stjerner, James Charles, har postet innlegget med sine nesten 23 millioner følgere.

«Første reel ever ... Fordi Instagram er en bitch om det,» skriver Triana Iglesias på sin story, etter å ha delt innlegget.

Hva synes du om Instagram? Elsker det Synes det var bedre før Foretrekker andre plattformer

VG har forsøkt å få en kommentar fra Instagram mandag, foreløpig uten å lykkes.

I desember sa Instagram-sjef Adam Mosseri at tjenesten ville gå tilbake til en visning av poster i kronologisk rekkefølge.

Tidligere i år lanserte de «Favoritter» og «Følger», to nye måter å velge hva man kan se i feeden. Dette er et aktivt valg brukeren må ta for å forlate den normale feeden, og funksjonen er ikke tilgjengelig for alle brukere.

– Går utover samarbeid

Instragram satser også på såkalte «reels» som er korte vertikale videosnutter – et format som ligner på TikTok.

– Instagram må slutte å prøve å konkurrere med TikTok, for de taper! Og på veien ødelegger de forholdet til brukerne sine, sier Sveinsdottir.

Sveinsdottir sier endringene kan gjøre det vanskelige å jobbe som influencer, og hun tror mange kommer til å søke seg til andre plattformer dersom endringene vedvarer.

– En ting som kan skje er jo at det går utover samarbeid om det fortsetter slik det gjør nå. Man kan jo ikke fortsette å ta de samme prisene for eksempel, når man når ut til halvparten så mange som man vanligvis gjorde.

«Hater» den nye feeden

Det er også opprettet en underskriftskampanje som i skrivende stund har over 74.000 underskrifter.

«ALTSÅ, jeg HATER det nye feed oppsettet, hater hater hater» skriver influencer Anette Hovland til sin 100.000 følgere.

FRUSTRERT: Influencer Anette Hovland synes det er frustrerende at Instagram blir mer og mer lik konkurrenten TikTok.

Hovland sier til VG at hun ikke synes at Instagram er like gøy som det var før – og at hun opplever at innholdet ikke når ut til følgerne på samme måte som før.

– For oss som lever av dette er det utrolig kjedelig å se at rekkevidden på det man legger så enormt mye tid i ikke når opp til det man ønsker og kanskje forventer, sier hun og legger til:

– Så når det allerede er vanskelig å bli klok på algoritmer som endrer seg stadig vekk, er det ekstra frustrerende med slike store endringer som går ut over hele opplevelsen av Instagram.

Influencer Anniken Jørgensen kommer mandag med tips om at man kan fjerne foreslåtte innlegg fra feeden- en funksjon som er tilgjengelig for noen brukere.

– Til bursdagen min ønsker jeg meg fremdeles at den vanlige algoritmen kommer tilbake fordi jeg kan ikke huske noe hyggeligere enn å se på folk fra morgen til kveld, skriver hun i en story.

VIL HA DEN GAMLE TILBAKE: Også Anniken Jørgensen uttrykker på sin Instagram at hun savner hvordan plattformen var tidligere.

– Slitsomt

Sveinsdottir sier hun først merket endringer for noen måneder siden.

– «Reachen» på bilder var helt ekstremt mye lavere enn normalt og det var som om det skjedde over natten. Så begynte jeg å tenke over hva jeg får opp av andre, og Instagram viser meg bare de samme igjen og igjen, mens andre får jeg aldri opp og begynner å lure på hvor de har blitt av.

Sveinsdottir syntes endringene gjør at motivasjonen for å poste innhold blir lav.

– Det er jo veldig slitsomt å bruke masse tid på å lage innhold som ikke når ut til noen. Samtidig er jeg så lei av å få opp mer forslag til nye kontoer enn å se de jeg faktisk har valgt å følge!

REAGERER: Andreas Sveinsdottir frykter at endringene til Instagram kan gå utover influenceres samarbeid med annonsører, og tror at folk vil søke andre plattformer dersom endringene vedvarer.

– I tillegg får jeg sikkert opp 90 prosent reels og veldig sjeldent bilder, men jeg har jo Instagram fordi jeg liker bildeinspo, videoer kan jeg få på TikTok.

– Flere har jo reagert negativt på endringene Instagram har gjort tidligere, men så har det på en måte gått over – og folk har blitt vant til det. Tror du det er annerledes denne gangen?

– Jeg føler tidligere endringer har vært mer på design og hvordan man bruker appen for å se likes osv., mens nå går det faktisk ut over hva man ser og deler. Det er det som er krise. Hvorfor skal man fortsette å legge tid og ressurser på Instagram som «dreper» bildene i stede for å legge den tiden man nå bruker der på plattformer som YouTube eller TikTok, spør hun.