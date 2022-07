KJERNEN: – Jeg føler veldig at jeg har brukt mye tid og gjort altfor mye i utlandet, vært borte fra kjernen i håndverket mitt. Borte fra publikumet mitt, sier Aksel Hennie om å nå være i Norge for å gjøre Peer Gynt.

Aksel Hennie som Peer Gynt: − Gjort altfor mye i utlandet

GÅLÅ (VG) Aksel Hennie skal være Peer Gynt og går for gull. Men han vil heller ha med barna sine på en av prøvene enn på premieren. – Da kan de se hvordan pappaen deres jobber – ikke hvordan han blir mottatt.

Aksel Hennie (46) har stor tro på seg selv. Han vil skape den mest fantastiske Peer Gynt noensinne. Intet mindre.

– Når man skal være Peer Gynt, må man jo gå for gull. Alt bedrer seg jo med tiden. Folk løper fortere, hopper høyere – og jeg er helt sikker på at det er mulig å lage tidenes Peer Gynt. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å få det til.

Aksel Hennie sitter i vannkanten ved Gålåvatnet. Etter å ha vært borte fra teaterscenen i over ti år, vender en av Norges fremste filmskuespillere tilbake til røttene. Premieren er 5. august.

– Jeg tenkte «ja» med en gang jeg ble spurt om å spille Peer Gynt i år. Først og fremst fordi det var Ellen Horn som spurte meg. Hun er litt teatermamma for meg, et godt menneske, en ekstremt god skuespiller, teatersjef og nå kunstnerisk leder. Jeg stoler veldig på henne. Da Per-Olav Sørensen ble lansert som regissør, var det bare å si ja, sier Aksel Hennie

Han forteller at tilbudet om å spille Peer Gynt kom veldig beleilig med tanke på hvor han selv var i livet på det tidspunktet.

– Jeg føler veldig at jeg har brukt mye tid og gjort altfor mye i utlandet, og vært borte fra kjernen i håndverket mitt. Borte fra publikumet mitt. Det norske publikumet som jeg er veldig glad i, som jeg skylder mesteparten av karrieren min og det at jeg er der jeg er i dag. Nå hadde jeg virkelig behov for å komme tilbake til det opprinnelige. Alt stemte. Hvem, hva og hvor. Da var det enkelt å si ja.

PEER GYNT: Aksel Hennie ble fotografert sammen med Regi Per-Olav Sørensen da VG besøkte dem hjemme hos kunstnerisk leder Ellen Horn i 2021

Han hadde aldri lest originalteksten til Henrik Ibsen. Før han så Peer Gynt på Gålå i fjor, hadde han med unntak av et estisk gjestespill for mange år siden, aldri sett Peer Gynt på scenen heller.

– Alle mannlige skuespillere vil være Peer – sikkert mange kvinner også. En unik rollekarakter med en kompleks og krevende prosess. Peer er også en mannemann, som misbruker kvinner og behandler kvinner dårlig. Sånn sett en mann det er viktig å formidle også i 2022. Alle skuespillere ønsker å fordype seg i en sånn prosess, og det er ikke mange sånne muligheter. Peer Gynt er et sjeldent godt verk og en stor oppgave for en skuespiller.

PEERS NÆRMESTE: Aksel Hennie sammen med Mimmi Tamba som spiller Solveig og Guri Johnson som er Mor Åse.

Aksel Hennie har en klar formening om hvordan han vil løse rollen som Peer Gynt og kanskje også gi svar på gåten Peer Gynt.

– Jeg vil skape en Peer Gynt som alle kan forstå, en man kan kjenne seg igjen i. Det er jeg grunnleggende opptatt av. For meg er gutten Peer Gynt det viktigste. Han som vokste opp på en gård som faren stakk av fra, og som etterlot Peer og mammaen hans i ruinene av det som en gang var rikdom, sier Hennie, og fortsetter:

– Hva gjorde det med Peer Gynt? Hvordan preget det han som menneske? Så lenge vi treffer kjernen i Peer, klarer å forstå han. Ja, da kan alt det nasjonalromantiske gjerne ligge, sier Hennie.

Han håper at så mange som mulig som ikke har sett Peer Gynt tidligere, finner veien til Gålå i sommer.

– Jeg ser gjerne at de som setter pris på det jeg gjør i filmene mine også kommer. De skal vite at jeg sier aldri ja til et prosjekt jeg ikke ønsker å se selv.

PEER PÅ GÅLÅ: Her ved Gålåvatnet skal Aksel Hennie være Peer Gynt og få en drøm oppfylt.

Filmstjernen Aksel Hennie føler han er kommet hjem nå. Skjønt er det en rolle han ikke kjenner seg igjen i – så er det stjernerollen.

– Det er ikke plass til å være filmstjerne i eget liv, det er ikke noe du kaller deg selv. Jeg skal gjøre Peer Gynt, han ønsker å være konge og keiser. Det er det som ødelegger han. Han forstår ikke at han er nok i seg selv, forteller skuespilleren, og legger til:

– Når den private Aksel kommer hjem, legger han fra seg keiseren utenfor døren og så er han Aksel når han kommer hjem til barna sine, til kona si. Jeg prøver å være så lik som mulig hele tiden. Omskiftninger i livet, kan tilhøre de forskjellige rollene jeg gjør.

IKKE STJERNE: – Det er ikke plass til å være filmstjerne i eget liv, det er ikke noe du kaller deg selv. Jeg skal gjøre Peer Gynt, han ønsker å være konge og keiser. Det er det som ødelegger han, sier Aksel Hennie.

Aksel Hennie er gift og har tre barn. Han har alltid vært opptatt av å skjerme familien sin. Han er på Instagram, men det er bare for å promotere jobber og roller. Bruke det nærmest som en reklameplakat.

– Det privat tilhører hjemme, det handler om å beskytte seg selv som individ. Jeg er opptatt av at mine barn skal få lov til å slippe å skille mellom hvem pappa er og ikke er. De yngste barna mine aner jo ikke engang hva jeg gjør. Det synes jeg er bra. Jeg vil hegne om det så godt det lar seg gjøre, sier Aksel Hennie

Samtidig morer han seg litt over situasjonene som noen ganger oppstår når barna er med og folk stopper han på gaten for å få autograf eller et bilde.

– Det synes det er rart. For dem er jeg jo bare pappa, en kjedelig, litt streng pappa.

Snart kommer også familien til Gålå, og skal være der store deler av både prøvetid og spilletid.

– Men jeg vil heller at barna mine skal være til stede på en av prøvene på Peer Gynt, og ikke på premieren. Da kan de se hvordan pappaen deres jobber – ikke hvordan han blir mottatt. Det er to forskjellige ting, sier Aksel Hennie.