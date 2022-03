DØMT: Kvinnen forklarte i retten at det oppsto en diskusjon mellom henne og fornærmede på en fest, og at hun følte seg presset og utilpass.

Realityprofil dømt for å ha slått og bitt mann

Oslo tingrett har dømt kvinnen i 20-årene til fengsel i 24 dager. Hun anker dommen, opplyser kvinnens forsvarer.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Samlet sett er retten overbevist om at tiltalte slo fornærmede flere ganger i ansiktet, og at hun bet ham i armen etter at han tok tak i håndleddene hennes», står det i dommen fra Oslo tingrett.

Kvinnen har vært med i flere norske TV-programmer. Fredag 4. mars møtte hun i retten tiltalt etter straffelovens § 271, som gjelder kroppskrenkelse. Hun erkjente seg ikke skyldig.

Nå er hun dømt til fengsel i 24 dager for å ha slått en mann med knyttet hånd, og bitt ham i armen.

Hendelsen skjedde på en fest i en leilighet i Oslo i september, rundt klokken 02:30 på natten. Kvinnen og mannen kjente ikke hverandre fra før.

Viste bilder av skadene

Det fremkommer av dommen at de to var til stede på festen den aktuelle kvelden, og at det på et tidspunkt oppsto en «fysisk tildragelse» mellom dem.

Fornærmede forklarte at han ble slått flere ganger med knyttet neve før han

fikk tak i hendene til tiltalte. Dette ble støttet av forklaringen til to av vennene til hans, som var til stede på festen.

Han holdt henne fast mens hun forsøkte å komme seg løs, og da han ikke ville slippe

fornærmede, skal hun ha bitt ham i skulderen for å få ham til å slippe.

At fornærmede tok tak i tiltaltes håndledd, mener retten var en lovlig nødvergehandling.

Ifølge dommen var sentrale bevis i saken bilder tatt av fornærmede etter hendelsen. De skal blant annet ha vist at han hadde et kutt over venstre øye, og blåveis. Han hadde også et sår som var forenelig med et bitt på innsiden av høyre albue.

– Vi kommer til å anke fullt ut over både skyld og straff, sier kvinnens forsvarer, Heidi Ysen til VG.

Følte seg presset

Kvinnen forklarte i retten at mannen oppførte seg provoserende og nedlatende, og at det oppsto en diskusjon mellom de to.

Hun skal ha gitt uttrykk for at hun ikke ønsket å fortsette diskusjonen, men at «fornærmede ikke ville gi seg». Hun følte seg derfor utilpass og presset i situasjonen.

Etter rettens syn ble volden utløst som følge av en uttalelse tiltalte oppfattet som svært krenkende, og at dette burde legges vekt på i straffeutmålingen.

Forsvarer Ysen ba om frifinnelse for kvinnen, mens aktor Camilla Brekke mente kvinnen burde straffes til fengsel i 36 dager.

En av dommerne mente at kvinnen burde dømmes til samfunnsstraff, ettersom volden ikke var direkte uprovosert.

Kvinnen er ikke tidligere straffedømt.

