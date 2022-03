Jimmy «MrBeast» Donaldson har 34 millioner følgere på TikTok, men sier han bruker veldig lite av arbeidstiden på plattformen.

MrBeast slettet TikTok

YouTube-stjernen forteller om merkelig opplevelse på plattformen.

Av Håvar Bremer

Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) var gjest hos kontroversielle Joe Rogan tidligere denne uken.

Der snakket han blant annet om hvor mye jobb og dedikasjon som ligger bak det å være en av verdens største youtubere. TikTok ble også et tema.

– 90 prosent av arbeidstiden min bruker jeg på YouTube, 1-2 prosent på TikTok, sa Donaldson, med henholdsvis 91 og 34 millioner følgere på plattformene.

Rogan, som har vært i hardt vært blant etter påstander om spredning av konspirasjonsteorier, er heller ingen fan av appen.

Kinesiskeide TikTok har flere gang måtte svare på hva de gjør med dataene de henter inn om brukerne. India var blant landene som i 2020 innførte forbud mot appen, og USA vurderte lenge å gjøre det samme.

– Jeg skal på et eller annen tidspunkt på komme meg på TikTok å gjøre et eller annet der, men det er en så j….. tvilsom app, sa Rogan.

Slettet

MrBeast mener å ha opplevd ting som tyder på at TikTok kan ha «lyttet» til samtaler han har hatt.

– Det har skjedd at jeg har hatt samtaler med noen, og senere den kvelden har temaer vi har snakket om dukket opp i feeden min. Hvis jeg har snakket om hunder, så begynner det å dukke opp TikTok-videoer med hunder.

Han la til at han nylig har slettet appen, men ikke av sikkerhetsgrunner.

– TikTok kan være veldig avhengighetsskapende, selv om min feed for det meste består av gym- og finansinnhold. Jeg fant ut at jeg brukte to timer hver dag der, det var da jeg slettet den.

Naturlig forklaring

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik tror ikke samtalene til MrBeast har blitt overvåket av TikTok. Slike påstander dukker opp med ujevne mellomrom, forteller hun.

– Ting og temaer man har snakket om i en privat setting kan «plutselig» dukke opp i en eller annen feed både på Facebook, TikTok og andre steder.

Valen-Utvik tror dette har en veldig naturlig forklaring.

Mikrofon

– Mange har opplevd dette. Det man kan si sikkert er at når man har snakket om noe eller opplevd noe, så blir man mye mer bevisst på dette innholdet eller temaet og legger merke til det i mye større grad.

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik.

At man godkjenner at appene skal ha tilgang til mikrofonen, får også mange til å bli skeptiske.

– Mange tror de kan høre på oss via vår mikrofon. Så vidt jeg vet er det ingen tekniske bevis på at det har skjedd. Jeg tror heller ikke de gjør det. Appene skal ha tilgang til mikrofonen fordi man skal kunne lage innhold med sin egen lyd.

– Kan TikTok ha oppdaget at man er i nærheten av noen, og antar at man da kan være interessert i samme ting?

– Det er nok mer avansert enn jeg tror det er. Det som er mer sannsynlig er at man har gått inn på profilen og liket noe eller begynt å følge den man har pratet med, og dermed blir eksponert for ting denne er opptatt av.