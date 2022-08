Midt i Karpe-dammen

Mike har vært tett på Karpes liv både på og utenfor scenen i mer enn ti år. Han var på hotellrommet under Molde Jazz i 2013 da Chirag ga opp å pakke utstyr. Han sørget for afterparty med fansen etter turneavslutningen i 2019. Og dokumenterte innspillingen av låtene til gruppas siste album, «Omar Sheriff». Han var flue på veggen da Magdi brukte parykk for å se 15-år gammel ut. Og delte seng med duoen på turnebussen i 2013 mens de så filmen Spinal Tap. Gliste bredt under rekordforsøket på antall pool-parties i løpet av 48 timer i Vegas. Men i Oslo Spektrum klarte ikke Mike å holde tårene tilbake.

Thomas Talseth

Michael Ray Vera Cruz Angeles (foto)

Publisert: Nå nettopp

Etter over tre år med planlegging, pandemi og følelsesladde forventninger løftes boksen endelig opp i Oslo Spektrum.

Der står de, stjernene – Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel – og klemmer hverandre.

Da renner det helt over for Karpes «tredje medlem», fotograf Michael Ray Vera Cruz Angeles (34)

– Jeg begynte å grine, forteller fotografen, som i en årrekke har nøyd seg med kortversjon-navnet Mike.

Den ikoniske omfavnelsen pryder også omslaget på Karpes minialbum fra januar i år, «Omar Sheriff», som signingsferden i Spektrum er bygget rundt.

– Det er noe rått med det fordi hip hop liksom ikke skal være så mykt, sier Mike.

– Når det faktisk fungerte, det var bare crazy altså.

I løpet av 10 konserter har 110.000 sett Karpe i Spektrum, og Mike sier han blir fortalt at de kunne solgt ut ytterligere fem show.

Mobilen vibrerer konstant når VG møter ham like før siste konsertinnspurt.

– Det er alle slags folk som vil ha billetter, ler han.

– Du vet, hun jenta som ikke var keen på å prate med deg på ungdomsskolen? Hun har sendt meg melding: «Har du ekstra billetter?» Haha! Og jeg bare – kanskje, hvis du hadde svart på MSN den gangen, så hadde det funket.

Hun har ifølge Mike gått glipp av noe som hver kveld har føltes som en fest med 11.000 tilskuere.

– Mot slutten har Magdi pleid å si «tusen takk» på sykt mange forskjellige språk. Det er bare så gøy, det er så fint – jeg hører folk i crowden svarer tilbake på samme språk.

Mike mener Karpes forrige Spektrum-residens – med tre utsolgte konserter i 2017 – var «litt mer Las Vegas, tech og stor ståhei».

– De prøver å formidle følelser i denne Spektrum-runden. Nå er det mer organisk, folk går barbeint, det er sand, plutselig blir det gress – det virker så mye mer ekte.

34-åringen, som har filippinske foreldre, mener Chirag bryter barrierer med måten han fremfører sanger «gebrokkent» på.

– Når Chirag leverer med norsk-indisk aksent, så gjør han det med «chest», med brystet. Det som kanskje føltes litt komisk før, er nå bare det feteste.

Men fotografen mener duoen er ydmyke overfor den enorme hyllesten.

– De ser at dette betyr mye for folk. At dette på ekte er «the most beautiful show» for mange.

Mike forklarer at det blir for kaotisk for Chirag og Magdi å gå ut i folkemengden på konsertene.

Men selv er han akkurat der.

– Alle i salen bare: «Si til Chirag og Magdi at dette er det beste!». Det har vært veldig stas å være dem, men mye stress og press også. De er jo sinnssykt opptatt av at det skal være kvalitet over hele rekka. Jeg tror de kjenner at de må «gønne».

Rett før showet starter har det vært et fast ritual.

– Vi har en peptalk med med alle som er innblandet på scenen og rundt. Da holder Magdi en liten tale, og så går alle inn i «sonen».

De to i Karpe går inn i sin helt egen sone, forteller han – både fysisk og psykisk.

– Da er det ikke mange som ... da er de – chk! chk! chk! – «locked in». Da lar vi de bare de kjøre på.

Dagen før Karpe starter Spektrum-maratonet slipper de en splitter ny, firespors utgivelse. De kaller den «Mike It Spektrum». Mike selv promoterer den flittig i sosiale medier.

Låten «BigPapaGoat_v4_4130422.wav» finner raskt veien både til øvre sjikt av hitlistene og til Karpes Spektrum-konserter.

«Jeg er på hjørnet til Mike», synger de i låten.

«Du har stått i hjørnet og heid.»

Ikke helt tilfeldig har fotografen nylig åpnet restauranten Mike’s Corner i Bjørvika.

– Da er det jo greit med litt promo fra to av landets største popstjerner?

– Det er dritkult at de sier «hjørnet til Mike», alle tenker jo at det er promo for sjappa, og det er unektelig det, smiler han.

– Men teksten handler om at jeg har blitt far, sier Mike, som har en to måneder gammel sønn hjemme.

– Og at gutta som har hatt ryggen min og gitt meg en karriere er i mitt hjørne. Det er som i en boksekamp, «got my corner».

Mike er sjeldent å se på bildene han tar av Karpe, men snek seg inn via speilet backstage i Nord-Norge i 2013. I løpet av turneen ble det mange små flyplasser og mye venting. Bagene funket heldigvis også som hodeputer. Fire år senere dro gjengen til London, New York, Budapest og Moskva - hvor haugevis av teaterstykker ble brukt som inspirasjon. Prisene de har håvet inn betyr mye. To Spellemannsharper hviler mellom forsetene på vei til et afterparty i 2017.

Karpe starter som duo i 2000. Etter et tiår med jevn stigning tar de med ett store klyv i retning nasjonalskattnivået de nå nyter.

I 2010 blir «Aldri solgt en løgn» det første hip hop-albumet som topper VG-lista. I mars 2011 blir Karpe kåret til Årets Spellemann.

Så rystes landet av terroren 22. juli. Karpe spiller på en rekke minnekonserter i etterkant, og blir symboler på «nye Norge», både musikalsk og personlig.

Det er i denne perioden Mike begynner å figurere som deres faste fotograf. Han har allerede jobbet med artister som Arif og Lars Vaular.

Kontakten opprettes mens Mike fortsatt bor i Elverum. Han spør Chirag åpent på Twitter om det er mulig å få gjestelisteplass til en Karpe-konsert i nærheten. I etterkant får han litt dårlig samvittighet over metoden.

– Dette var mens Twitter var som en åpen Facebook-side. Han kunne jo ikke si nei der, mener Mike.

Derfra eskalerer både samarbeid og vennskap.

– Det var liksom de to med meg på slep, så ble de kanskje lei av å prate, og så tok de meg inn i samtalen, humrer han.

– Og så var ikke jeg flau over å nevne ideer, og noen av dem har blitt tatt med videre og slått sammen med deres visjoner.

Når Chirag og Magdi i Karpe fotograferes av Fagsavisen i 2019, dokumenteres det av Mike.

I samarbeid med Mike har Karpe gått langt bort fra konseptet «rap-duo med kule bilder på Insta». Nå handler mye om å skape «universer» rundt musikken, med storslagne sceneshow, dokumentarfilmer og innkjøp av et kulturhus til en tosifret millionsum i Skien.

Å være en del av dette, beskriver Mike som «det sjukeste».

– Det kule med Chirag og Magdi er at Karpe liksom ikke bare er dem. Alle som er med får lov til å mene og si noe – så må du bare være klar for å forsvare ideen din. De bryr seg om å putte guttene og jentene sine i prosjektet foran, om å vise frem teamet sitt.

– I hvilken grad har du innvirkning på musikken?

– Jeg sitter jo i studio med dem hele tiden. Men jeg er en veldig rar person, jeg har verken Spotify, Apple Music eller noe som helst. Jeg hører ikke aktivt på musikk, har ikke spillelister. Jeg elsker å høre folk prate på trikken, men hører ikke på podcaster.

Like fullt blir han spurt om sine meninger, forteller Mike.

– Jeg har jo mine preferanser. Jeg får med meg det som skjer. Jeg er ikke så god på tekst, men jeg er god på «vibe».

De er i sin egen verden i studioet i Skien. Mike dokumenterer det under innspillingen av låta Kittles. Mike fanger detaljene. De private stundene, som når Magdi trimmet sveisen til Chirag i Grimstad før en konsert i 2012. Også de små øyeblikkene, som da Magdi sluknet på vei til en konsert i London. Mike og kameraet er tett på da Magdi og Chirag reiste Europa rundt for å spille inn låter på hotellrom. Det tette båndet og tilliten har gitt Mike muligheten til å påvirke Karpes unike visuelle profil. Mike har fått med seg alle høydepunktene de siste ti årene. - Konserten for ungdom under 18 på Rockefeller i 2019 var helt spesiell.

Det er Chirag som har gitt Mike merkelappen «Karpes tredje medlem».

– Betydningen hans er stor, skriver Chirag i en melding til VG.

– Mange i teamet er uunnværlige, men det spesielle med Mike er at han alltid er med oss fysisk. Han ser like mye av Karpe som vi gjør selv – av og til mer.

Chirag kaller Mike et arbeidsjern, og fremhever at fotografen både er «kontorsmart» og «streetsmart».

– En sjelden kombo. Han skjønner kulturen, og deler vårt syn på greit og ugreit, kleint og ukleint, og så videre.

Mike beskriver Chirag som den mest «tilgjengelige» i Karpe.

– Vi henger mer på fritiden enn jeg og Magdi gjør. Vi er på de samme stedene i byen og har mer lik oppvekst, med litt «amerikaniserte» foreldre og mange av de samme referansene.

Magdi blir sett på som den «mest alvorlige» i Karpe, mener Mike. Magdis fire barn kaller ham onkel, forteller han.

– Når vi henger er det mer familieorientert. Når Magdi ikke gjør Karpe er han jo superpappa, liksom. Magdi bare er seg selv, han, hundre prosent seg. Han sjekker ikke ut hva som er det feteste nye, han har ikke tid til det. Han er mer sånn «jo, men jeg føler at!» – og bare gjør sin ting.

Mike synes duoen er en god miks.

– Når vi snakker om hva vi skal prøve fremover, må jeg ha en lengre prat med Magdi om det. Med Chirag er det mer her og nå.

– Hvis de to krangler, hvor havner du da?

– Da er jeg bare ærlig. Jeg er på siden til den jeg synes har mest rett. Det er veldig gøy å høre dem krangle. Det er en sport for dem, de elsker å diskutere og teste hverandre, for de er så flinke til det.

Mike er nå en av fire eiere i produksjonsselskapet Alsoknownas AS, som tar seg av det visuelle rundt Karpe.

De har hatt en formidabel vekst siden oppstarten i 2019. Da var det en snau million i omsetning og årsresultat rett under null.

I 2021 var det 10,3 millioner i omsetning og 3,1 millioner i overskudd før skatteberegning.

– Ja, vi er flinke, men vi har vunnet priser og får mange jobber på grunn av Karpe.

Restauranten Mike’s Corner, som han eier 65 prosent av – og som Chirag eier fem prosent av – går ifølge Mike så det suser.

– Karpe-fans henger der, fotografer møtes der. Det er så gøy.

Som tidligere omtalt hos NRK og TV 2 har han brukt tid på å overbevise foreldrene om at det var en god idé å droppe yrket han er utdannet til og var i gang med – fysioterapi – til fordel for å ta bilder av to rappere på fast basis.

– Mamma og pappa hadde ingenting da de kom hit, og alt de vil er at jeg og søsteren min skal ha en safe jobb, ha det trygt. Jeg skjønner dem, de kommer fra en helt annen skole. Så det er deilig når de innser at dette er ekte jobb som kan forgreines videre.

Men Mike tar ikke tilværelsen for gitt.

– Jeg lever i en vill boble, ser ut som en hippie med langt hår og capsen bak/frem, får sitte i møter med viktige folk fordi vi lager kule videoer. Jeg får gjøre Spektrum ti ganger, kids stopper meg og vil ta bilde. Jeg er supertakknemlig.

Etter ti utsolgte konserter i Spektrum, er spørsmålet: Hva nå, Karpe?

– Jeg håper at vi kan teste dette internasjonalt, sier Mike.

– Det hadde vært så riktig og fett å se «Omar Sheriff» på Coachella. Hvorfor ikke, liksom!

Mike viser til at både Kvelertak i nyere tid og Kaizers Orchestra tidligere har satt avtrykk utenlands, selv om de i likhet med Karpe synger på norsk.

Både det store amerikanske underholdningsmagasinet Variety og den australske versjonen av musikkbladet Rolling Stone har vært i Spektrum og levert entusiastiske Karpe-rapporter.

– Chirag har en drøm om å spille i India. Det hadde vært stort, ler Mike.

– Og hvis det skulle butte imot, vet vi jo at Norge står klar og ønsker oss velkommen tilbake.