FIKK BARN: Programlederprofilen Mikkel Niva.

Mikkel Niva er blitt far – snakker om papparollen

Humorprofilen avslører i NRK-podkasten «Kladden har dæva» at han er blitt far til en datter.

Kortversjonen Humorprofil og TV-personlighet Mikkel Niva avslører at han har blitt far i podkasten «Kladden har dæva».

Niva er kjent fra NRK-programmer som «Sommeråpent», «TV-aksjonen», «Kvelden før kvelden» og «Melodi Grand Prix Jr.».

Han reflekterer over sin nye papparolle og vektlegger betydningen av å ta vare på dem rundt seg og tilby en trygg oppvekst for sitt barn.

Mikkel Niva har tidligere laget dokumentaren «Uten pappa», om savnet av sin egen far i oppveksten og andre i lignende situasjoner. Vis mer

Mikkel Niva, kjent fra blant annet folkekjære NRK-programmer som «Sommeråpent», «TV-aksjonen», «Kvelden før kvelden» og «Melodi Grand Prix Jr.», reflekterer over sin nye papparolle i podkasten.

– Det viktigste for meg er vel bare at når jeg dør, så har jeg tatt vare på de som er rundt meg, og de som skal fortsette livet som jeg har startet. Eller sånn som, nå har jeg jo fått barn, for eksempel, og da er det liksom sånn, hvordan jeg vil at hun skal få lov til å leve videre, og at hun har det bra, sier han.

I fortsettelsen sier han også at «det er den beste måten – i anførselstegn – til å få evig liv».

– Å sørge for at de som kommer etter deg har det fint. At de har trygg oppvekst, sier han.

VG har søkt Mikkel Niva om kommentar, men foreløpig uten å få svar.

Det er likevel liten tvil om at Mikkel Niva kommer til å ta papparollen svært alvorlig; han har nemlig selv kjent på savnet av en far i oppveksten.

I 2018 lagde nemlig Mikkel Niva dokumentaren «Uten pappa» som omhandler hans egen historie med en far som var rusmisbruker og ikke til stede da Niva vokste opp.

Da faren sa ja til å delta i dokumentaren, var det femten år siden sist de møttes.

– Jeg er så langt utenfor komfortsonen som jeg kan komme. Frem til nå har jeg laget humor, mens i disse dager gråter jeg på TV. Men jeg vet at jeg har gjort noe riktig ved å belyse det å leve uten en far i livet sitt, for jeg har fått så utrolig mange henvendelser fra folk i lignende situasjoner. Det føles bra at noen opplever at de ikke er alene, sa Niva i et VG-intervju i forbindelse med dokumentaren.

