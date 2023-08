PLAYBOY: Hugh Hefner døde i 2017, 91 år gammel. Hans siste kone, Crystal Hefner, forteller om et liv med mange fremmede på soveværelset.

Hefners siste kone: − Kjenner ikke de fleste som har vært på soverommet vårt

Snart seks år etter Hugh Hefners død, forteller Crystal Hefner om hvordan det var å være gift med Playboy-legenden.

I et intervju med britiske Daily Mail, forteller Hugh Hefners tredje og siste kone, Crystal Hefner (37) om ektemannens heftige Viagra-bruk og et påstått portforbud fra klokken 18.

Hugh Hefner, som døde 91 år gammel i 2017, er kjent for å ha bygd opp magasinet Playboy.

Magasinet er mest kjent for intervjuer og aktfotografier av kvinner, og Hefner selv har blitt omtalt som et karismatisk ikon som var «glad i yngre damer».

Til tross for aldersspennet på 60 år, giftet Hugh og Crystal seg i 2012.

Tror ikke tidspunktet var tilfeldig

Etter fem år som Hefners kjæreste og fem år som hans kone, har Crystal Hefner skrevet boken «Only Say Good Things».

Memoarboken MemoarbokenEt litterært verk hvor forfatteren forteller om sitt eget liv og virke, samtidige begivenheter og personer vedkommende har møtt. forteller om de siste årene til Hefner, som døde bare en måned før #MeToo-bevegelsen gikk verden rundt høsten 2017.

– Du kan ikke utsette noe på timingen hans. Han døde akkurat i tide. Hefners levetid på 91 år endte på kanten av #MeToo. Tilfeldigheter? Jeg tror ikke det, sier Crystal til Daily Mail.

De to møttes da Hugh selv var 81 år og Crystal var 21 år.

HEFNERS SISTE KONE: Hugh Hefner og Crystal Hefner var gift i fem år, før Hugh døde i september 2017. Dette bildet viser de to sammen i 2010.

Portforbud og Viagra-trøbbel

Ifølge Crystal Hefner skal ektemannen ha utstedt portforbud til sin yngre kone fra klokken 18.00 om han befant seg i boligen – for å sikre hun var hjemme for å servere hans favorittmiddag: kyllingsuppe med kremost og kjeks.

Etter mørkets frembrudd, ble det forventet at hun deltok i gruppesexen som Hefner var kjent for, skriver hun.

– Det var pinlig. Jeg kjenner ikke de fleste som har vært på soverommet vårt en gang, men det er mange. Ingen ønsket egentlig å være der, men jeg tror at i Hefners sinn, trodde han fortsatt at han var i 40-årene. De nettene, folkene, herskapshuset, de befestet den ideen. Han følte at «Jeg har det fortsatt», fremholder hun.

Enken beskriver i intervjuet at Hugh tok så mye Viagra at det gjorde ham døv. Tilsynelatende brydde ikke Playboy-skaperen seg om det.

– «Hef» sa alltid at han heller ville være døv og fortsatt kunne ha sex.

Med tiden håper hun å gifte seg igjen og få en familie, forteller hun i intervjuet. Crystal Hefner forteller at hun har frosset eggene sine for å øke sjansene hennes for å bli mor med en mann – som ikke er 60 år eldre enn henne.

